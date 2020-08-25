Altın fiyatlarında son durum… Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın yatırımcısı altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Uzmanlara göre Çin ile ABD arasındaki ticaret geriliminde yeni bir perde olmaması fiyatların gerilemesinde en büyük etkenlerin başında geliyor.

ALTIN FİYATLARI 25 AĞUSTOS

Gram altın: 459, 72 lira

Çeyrek altın: 758, 70 lira

Yarım altın: 1.518,30 lira

Cumhuriyet altını: 3.028, 30 lira

ALTIN FİYATLARININ YÜKSELİŞ HAREKETİ SÜREBİLİR

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.

Rusya'dan gelen ilk corona virüsü aşısının tescil edildiğine dair haber, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, artan risk iştahı ve kâr realizasyonu için yapılan satışlarla altın fiyatları sert düştü.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities'in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.

DoubleLine Capital LP’den Jeffrey Gundlach, altının, geri çekilmeye rağmen yükselişini sürdürmesini beklediğini söyledi. Bank of America da, altının ons fiyatının 3 bin dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Ekonomilerde V şeklinde toparlanma beklentilerinin abartılı olduğunu öne süren Phillip Futures'ın emtiadan sorumlu kıdemli yöneticisi Avtar Sandu, “Altının uzun vadeli temel yönlendiricileri, olumlu kalmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.