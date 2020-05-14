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Altın fiyatlarında son durum ne? 14 Mayıs çeyrek ve gram altın kaç lira?

Corona virüsü salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği da son yılların zirvesinde yer alıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383 lira oldu. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin etkisiyle yüksek seviyede seyreden altın fiyatlarındaki son durum haberimizin içerisinde yer alıyor.

08:27 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum ne? 14 Mayıs çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş göstermişti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 14 MAYIS

Çeyrek altın: 629 Lira

Yarım altın: bin 259 Lira

Gram altın: 383 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 510 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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