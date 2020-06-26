Altın fiyatlarındaki yükseliş ne durumda? Gram ve çeyrek altında güncel fiyatlar…

Dünyada yaşanan gelişmelere paralele olarak artan veya azalan altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın son dönemde sayıları artan corona vakaları ile yine talep görüyor. Gram altın 390 TL ile rekor seviyelere yakın seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN

Çeyrek altın: 637,80 Lira

Yarım altın: 1.272,60 Lira

Gram altın: 388,11 Lira

Cumhuriyet altın: 2.535,20 lira

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ DE ETKİLİ

ÜNLÜ & Co'mment bilgi notunda da ons altının 1.750 doların üzerine yerleştiğine vurgu yapıldı. Teknik olarak önemli seviyelerin kırılmasının ardından momentum kazanan altının ons fiyatının, yukarı yönlü eğilimini koruduğu belirtilen notta, “Bu noktada 1.750 doların üzerinde kalındıkça 1.770 doların sonraki hedef seviye olduğuna vurgu yapmıştık. Kaldı ki corona virüsünde ikinci dalga endişelerinin tam olarak ortadan kalkmaması ve ABD-Çin ilişkilerine dair soru işaretleri de ons altına yönelimi destekler nitelikte.” ifadelerine yer verildi.