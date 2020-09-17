‘Araç muayenelerde haksız kazanç var, fiyat düşürülmeli’

Araç muayenelerinden haksız kazanç elde edildiğini belirten Bulut, araç sahiplerinin her 2 yılda bir yaptırmak zorunda olduğu araç muayenelerinde 10-15 dakikalık bir işlem için egzoz kontrol ücreti ile birlikte ödediği miktarın 422 TL'yi bulduğunu söyledi.

ZENGİN EDİLİYOR

Bulut, “Araç muayenesi için TÜVTÜRK'e giden vatandaşlar, bir soygunla karşılaşıyorlar. Köprülerde, hastanelerde, otoyollarda yandaşlar zengin edildiği gibi olduğu burada da TÜVTÜRK zengin ediliyor” dedi.

ZAMLAR GERİ ÇEKİLMELİ

Pandemi döneminde esnaf, evine ekmek götürmekte zorlanırken muayene ücretlerine zam yapılmasının akla ziyan olduğunu belirten Bulut, “İktidarın, vatandaşın yanında olması, esnafa destek vermesi gerekirken, her seferinde zam yapması vatandaşı isyan noktasına getirdi. Bir an önce TÜVTÜRK'teki fahiş muayene ücretleri düşürülmelidir” dedi.