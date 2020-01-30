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Asgari ücret ne kadar? AGİ dahil asgari ücret ne zaman alınacak?

Yeni asgari ücret ve AGİ 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girdi. Çalıştıkları ayı peşin olarak ay başında alanlar ocak ayı başında, çalıştıkları ayın sonunda maaş alanlar ise ay sonunda ya da şubat başında zamlı maaşlarını alacak. Net 2.324 lira olarak açıklanan asgari ücrete AGİ’nin dahil olup olmadığı merak edilen konuların arasında yer alıyor. İşte asgari ücrete dair merak edilen konular...

11:50 -
Haberler Ekonomi
Asgari ücret ne kadar? AGİ dahil asgari ücret ne zaman alınacak?

Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına geliyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve AGİ tutarı geçtiğimiz haftalarda belirlendi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece AGİ dahil en düşük asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Karar oy çokluğu ile alındı. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat sendikanın bu teklifi kabul etmediğini söyleyerek masadan kalktı.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

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