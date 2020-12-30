Bankalar mevduat yarışına başladı

Türkiye, faizlerde dünya sıralamasında dokuzuncu sıraya yerleşirken, bankalar da mevduatta rekabete başladı. Merkez Bankası'nın (MB) 24 Aralık'taki yılın son toplantısında piyasa beklentilerini aşan 200 baz puanlık faiz artışı mevduat faizlerinde beklenen hareketi beraberinde getirdi. Politika faizinin yüzde 17'ye yükselmesinin ardından kasım ayında yüzde 13-14 seviyelerinde olan mevduat faizleri de hareketlendi. Birkaç banka ile sınırlı olmakla birlikte faizler aralıkta yüzde 18'e kadar çıkmıştı ancak, MB'nin hamlesinden sonra büyük ölçekli bankalar da rekabete katıldı. Böylece, 32 gün vadeli TL mevduata verilen %17-% 18 faiz seviyesi genele yayıldı. Bazı bankaların yüzde 19'lu oranları verdiği de konuşuluyor. MB'nin zorunlu karşılıklar için kredi büyümesi şartını da kaldırması mevduat faizlerinin tırmanmasında etkili oluyor.

PAZARLIK DEVREDE

Faizlerin yükseldiğini gören vatandaş, bankasından yüksek faiz talep etmeye başlayınca ‘artı puan' denilen tezgah altı oranlar da devreye girince mevduat yarışı kızıştı. Geçen haftaya kadar yüzde 13-14 bandında faiz veren bankalar müşteri kaybetmemek için faizi yüzde 18'ye kadar çıkarabiliyor. Merkez Bankası, TL mevduatlara olan ilginin canlanmasıyla dolarizasyonun önüne geçilebileceğini öngörüyor. Ancak henüz vatandaşların tercihi MB'nin öngörülerini doğrulamıyor. Nitekim, yurtiçi yerleşikler 18 Aralık ile biten haftada 2.6 milyar dolar değerinde döviz daha satın aldı ve döviz tevdiat hesapları 234.1 milyar dolara çıktı.

DÖNÜŞ ZAMAN ALACAK

Turkish Bank Yönetim Kurulu Danışmanı Tuğrul Belli de dövizden TL'ye geçişin zaman alacağını ancak en azından dolarizasyonu durdurmanın önemli olduğunun altını çizerken, TL mevduat faizlerinin artışıyla birlikte önümüzdeki günlerde döviz alımının devam edip etmeyeceğinin önemli olduğunu söyledi. Dolarize olan tasarruf sahiplerinin riske çok duyarlı bir kesim olduğunu belirten Belli, “TL'ye dönüşe ikna olmaları için sadece TL mevduat faizi yeterli değil, başka kriterler de var. Enflasyonda kalıcı düşüşü bekleyeceklerdir. MB de en az 3-4 ay enflasyonda düşüş öngörmüyor. Dolayısıyla ters para ikamesi bugünden yarına hemen olacak bir şey değil” dedi.

DOLAR, 7.34 LİRAYI TEST ETTİ BORSADA YIL SONU RALLİSİ VAR

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 17'ye yükseltmesi ve sıkı para politikasına devam edeceğine ilişkin verdiği mesajların etkisi ile dövizde yaşanan gerileme devam ediyor. Dolar dün 7.3473 liraya, Euro ise 8.9860 liraya kadar geriledi. Yabancı yatırımcıların TL'ye olan ilgisi artarken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) aldığı işlem limitlerini sınırlama kararının bir sonucu olarak Londra swap piyasasında gecelik faiz eksi yüzde 3.5 seviyelerde bulunuyor. BDDK'nın konuya ilişkin önümüzdeki günlerde yeni bir adım atabileceği vurgulanıyor. Dolar günü 7.3570 liradan, Euro ise 9.0130 liradan tamamladı. Aralık ayında yükseliş çizgisini koruyan Borsa İstanbul ise günü yüzde 1.42 yükselişe 1.459 puandan tamamlarken tüm zamanların kapanış rekorunu da kırdı.