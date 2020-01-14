BDDK’nın taksit sınırlamaları ne anlama geliyor?

BDDK, fiyatı 3 bin 500 TL’nin üzerinde olan cep telefonları için kullanılan kredilerde vade sayısı ile seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerini üç aya indirdi. BDDK’nın bu kararlar ile döviz çıkışlarını kontrol etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Yurt dışı tatillerinde taksit sayısının düşmesi ise iç turizme yarayabilir.

CANSEN: TEMEL AMAÇ DÖVİZ ÇIKIŞINI AZALTMAK

Sözcü gazetesinin duayen ekonomi yazarı Ege Cansen konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. BDDK’nın bu hamleleriyle vatandaşlara ‘paran varsa harca, eğer paran yoksa harcama’ dediğini belirten Ege Cansen, “Borçlanmak ‘ileride kazanacağım parayı şimdiden harcamak istiyorum’ demek. BDDK da diyor ki ‘Biz zaten dövizi sıkışık bir ülkeyiz. Döviz farkı gerektiren harcamaların taksiti çok uzun olmasın’… Burada iki temel amaç var. Birincisi döviz çıkışını, ikincisi ise kredi kartı mağdurlarını azaltmak. Çünkü insanlar çeşitli sebeplerden dolayı borçlarını ödeyemeyebiliyor. Özetle BDDK, “Parası olan harcasın ama ‘inşallah ileride param olursa öderim’ diyen harcamasın’ diyor.” açıklamasında bulundu.

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BANKALARIN DA SUÇU VAR

Bankacıların da bu konuda gerekli özeni göstermediğini belirten Cansen, “İnsanlar hakkında gerekli araştırmalar yapılmadan çok yüksek limitli kredi kartı veriliyor. Kişinin ödeyebileceği paraya göre kart limiti verilse böyle olmayacak. Kredi kartı mağdurlarının oluşmasında iki tarafın da suçu var.” dedi.

DEVLET MÜDAHALE ETMEK İSTEMİYORDUR

Devletin bu konulara müdahale etmesinin tatsız bir durum olduğunu söyleyen Cansen, “İnsanların davranışları devleti müdahaleye mecbur bırakmamalı. Bu da rahatsız edici bir şey. Devlet de girmek istemiyordur ama sonunda mecbur kalıyor. Ortaya çıkan sonuç müdahale etmeyi gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

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ERKAN: İÇ TURİZME OLUMLU YANSIYABİLİR

Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan da konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yurt dışı harcamalarında taksit sayısının düşürülmesinin iç turizmi desteklemeye yönelik bir karar olabileceğini söyleyen Erkan, “Taksit sayısı, fiyat avantajı, ödeme kolaylığı gibi etkenler elbette kişilerin tercihini etkiliyor. Bundan önce 6 aya kadar taksitlendirme yapılabilmesi yurt dışı seyahat harcamaları açısından önemli bir kolaylıktı, o avantaj azalmış oldu. Yurt içinde halen 9-12 ay taksitlendirme yapılabiliyor. Bir kısım talep iç turizme kayabilir.” dedi.

“CEP TELEFONU ALIMI ZORLAŞMIŞ OLUYOR”

Cep telefonu taksit sayısındaki düzenleme ise özel tüketim tarafında sıkıntı yaratacak gibi, daha öncesinde taksit sayısının artırılması cep telefonu alımını kolaylaştırmıştı, ancak şimdi her bir taksit için yüksek meblağ ödenmek zorunda kalınacağı için cep telefonu alımı yine zorlaşmış oluyor.