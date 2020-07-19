Bermuda’dan evden çalışanlara 1 yıllık vize

Yedi ana ada ve 150 küçük adadan oluşan Bermuda, evden çalışanlar ile lisans ve üzeri uzaktan eğitim gören öğrencilere yönelik vize programı başlattı. Bloomberg'de yer alan habere özellikle uzaktan çalışma sistemine geçen kişileri adaya çekmeye çalışan hükümet, 236 dolar karşılığında 1 yıllık Bermuda Adaları'nda oturma izni verecek. Hükümet, ülkenin ana gelir kalemi olan turizmin durma noktasına gelmesiyle ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, bu vize programının kendilerine yeni gelirler yaratabileceğini açıkladı.

‘SALGINI KONTROL ALTINDA TUTTUK'

Başbakan David Burt, dünyanın değiştiğini söyleyerek, “Bermuda'da artık uzun süreli ziyaretçiler görmek istiyoruz” dedi. Başbakan Burt, “Bermuda'da titizlikle uyguladığımız testler, takip bileklikleri ve maske kullanımı ile salgını kontrol altında tuttuk. Şimdiye kadar 150'den az vaka görüldü ve dokuz ölüm gerçekleşti. Şu anda sadece altı aktif vaka bulunuyor” diye konuştu. Davit Burt, Bu nedenle adalarının yabancılar için son derece güvenli olduğunun altını çizdi.

SAĞLIK SİGORTASI VE ÇALIŞTIĞINA DAİR BELGE GEREKLİ

Bermuda'nın öncelikli hedefi ABD'li vatandaşlar. Ülkede salgın hızla devam ediyor. Diğer yandan birçok büyük şirket evden çalışma sistemine geçmiş durumda. Hükümet, 1 Ağustos'ta hayata geçecek olan yeni vize programını ilk olarak ülkenin doğu sahillerinde yer alan New York, Boston, Miami gibi şehirlerde pazarlayacak. Doğu Karayipler'de bulunan bir başka ada ülkesi Barbados da benzer bir vize programını hayata geçirdi.

Başbakan Burt, Bermuda'nın ziyaretçilerin ikametgahına alışık olduğunu, salgın öncesi emekliler için benzer bir vize programları olduğunu dile getirdi. Adada 1 yıllık oturma hakkı almak için gerekenler, 236 dolarlık başvuru ücreti, sağlık sigortası ve bir şirkete bağlı olarak çalışıldığını gösteren belge.