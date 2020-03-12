BIST’ten flaş karar! Devre kesici yüzde 10’a çekildi

Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi günü yüzde 7,26 değer kaybıyla tamamlamıştı.

BIST’ten yapılan son açıklamada değer kaybının yüzde 10’a ulaşması durumunda devre kesici uygulaması yapılacağı bildirildi.

Daha önceki ayarlamaya göre devre kesici uygulaması yüzde 20 değer kaybında devreye sokulacak şekilde ayarlanmıştı.

ABD’DE İKİ GÜNDÜR UYGULANIYOR

ABD’deki hem petrol hem de Corona virüsü etkisiyle bir haftadır düşen borsalarda devre kesici uygulaması iki gündür uygulanıyor. S&P 500’de yüzde 7’den fazla yaşanan kaybın ardından bugünkü seasa 15 dakika ara verilmişti. Aranın ardından ise işlemlere devam edildi.

DEVRE KESİCİ NEDİR? Devre Kesici Uygulaması (Otomatik Seans Durdurma Sistemi) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumudur

BIST’TEN YAPILAN AÇIKLAMA