BMD: Kiralarımızı ödeyemeyeceğiz

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart’tan bu yana kapalı olan mağazaların bütçelerini çalışan maaşlarına ayırdığını; bu nedenle kiralarını ödeyemeyeceğini söyledi.

Tükiye’de koronavirüs salgın önlemleri çerçevesinde market ve eczane dışındaki mağazalar 19 Mart’tan bu yana kapalı.

“Kiracılara el uzatma zamanı” diyen Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, kapalı mağazaların bir daha hangi tarihte açılacaklarının öngörülemediğini belirtti.

Öncel, “Nakit akışı duran perakendeci tüm bütçesini 400,000 çalışanının maaşlarına, vadesi gelen çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı. Bu nedenle markalarımızın hemen hemen tamamı mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda” dedi.

Salgınların Borçlar Kanunu’na göre “mücbir sebep” oluşturduğunu, bu durumda tarafların yükümlülüklerinin askıya alındığını belirten Öncel, “Bu durum pek çok mal sahibinin hoşuna gitmese de, zaman yıllarca tüm yükümlülüklerini yerine getiren kiracılara el uzatma zamanı. Aksi takdirde pek çok markamız fırtınayı atlatıp güneşli günlere kavuşamayacak” dedi. (REUTERS)