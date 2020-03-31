Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

BMD: Kiralarımızı ödeyemeyeceğiz

Türkiye'in en büyük perakende meslek örgütlerinden Birleşmiş Markalar Derneği'nin başkanı Sinan Öncel corona virüsü sebebiyle nakit akışının durduğunu ve mağaza kiralarının ödenemeyeceğini söyledi. Öncel, "Nakit akışı duran perakendeci tüm bütçesini 400,000 çalışanının maaşlarına, vadesi gelen çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı" dedi.

11:46 -
Haberler Ekonomi
BMD: Kiralarımızı ödeyemeyeceğiz

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart’tan bu yana kapalı olan mağazaların bütçelerini çalışan maaşlarına ayırdığını; bu nedenle kiralarını ödeyemeyeceğini söyledi.

Tükiye’de koronavirüs salgın önlemleri çerçevesinde market ve eczane dışındaki mağazalar 19 Mart’tan bu yana kapalı.

“Kiracılara el uzatma zamanı” diyen Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, kapalı mağazaların bir daha hangi tarihte açılacaklarının öngörülemediğini belirtti.

Öncel, “Nakit akışı duran perakendeci tüm bütçesini 400,000 çalışanının maaşlarına, vadesi gelen çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı. Bu nedenle markalarımızın hemen hemen tamamı mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda” dedi.

Salgınların Borçlar Kanunu’na göre “mücbir sebep” oluşturduğunu, bu durumda tarafların yükümlülüklerinin askıya alındığını belirten Öncel, “Bu durum pek çok mal sahibinin hoşuna gitmese de, zaman yıllarca tüm yükümlülüklerini yerine getiren kiracılara el uzatma zamanı. Aksi takdirde pek çok markamız fırtınayı atlatıp güneşli günlere kavuşamayacak” dedi. (REUTERS)

 

İLGİLİ HABERAVM yönetimlerinden corona kararı! Kira alınmayacakAVM yönetimlerinden corona kararı! Kira alınmayacak

 

Ankara Corona Ekonomi Türkiye
Son güncelleme: 11:56 31.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more