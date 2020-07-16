Borusan davayı kazandı, ABD’den 14 milyon dolar iade alacak

Borusan Mannesmann, Türk çeliğine getirilen ek vergi nedeniyle ABD’ye açılan dava kapsamında ABD gümrük otoritesinden 14 milyon dolar iade almaya hak kazandı.

ABD Ticaret Bakanlığı, “ulusal güvenlik” gerekçesi ile yürüttüğü Section 232 incelemesi sonrasında çelik ithalatına uyguladığı yüzde 25 vergiyi 2018 Ağustos’ta Türkiye’ye mahsus olmak üzere yüzde 50’ye yükseltmişti.

Söz konusu vergiyi Mayıs 2019’da tekrar yüzde 25’e düşürmüştü.

Borusan’dan KAP’a yapılan açıklamada, yaklaşık dokuz ay boyunca ABD’nin sadece Türkiye’ye uyguladığı ek vergiye karşı ABD Ticaret Bakanlığı’na karşı açılan dört ayrı davaya Borusan’ın da müdahil olduğu belirtilerek, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin bu davalardan birinde ABD’nin uygulamasının kanuna aykırı olduğuna hükmettiği belirtildi.

Açıklamada, “…(Mahkeme) sadece bir ülke için vergilerin % 25’den % 50’ye artırılmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetmiş ve ek alınan %25 oranındaki vergilerin iade edilmesine karar vermiştir. Davanın temyiz süreci açık olmakla birlikte kararın bu şekilde kesinleşmesi durumunda, şirketimizin ABD gümrük otoritesinden geri alacağı tutar 14 milyon dolar seviyesinde” denildi.

Borusan Mannesmann hisseleri saat 10.03’te %9.95 primle tavan fiyat olan 13.15 liradan işlem görüyor.