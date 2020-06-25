Brezilya’nın ırkçı adayı Weintraub, Dünya Bankası’nı karıştırdı

Brezilya'nın tartışılan başkanı Jair Bolsonaro ve hükümeti, bu kez Dünya Bankası'nı karıştırdı. Brezilya, Dünya Bankası İcra Kurulu Başkanı olarak Abraham Weintraub'ı aday gösterdi. Bolsonaro Hükümeti'nde eğitim bakanı olarak görev yapan Weintraub, Dünya Bankası'na gitmek için bu görevinden istifa etti.

ÇİN'İ FAZLASIYLA KIZDIRDI



Reuters'ta yer alan habere göre Dünya Bankası çalışanlarını temsil eden bir dernek, geçmişteki ırkçı sözleri nedeniyle Abraham Weintraub'ın adaylığının gözden geçirilmesini talep etti. Weintraub, Bolsonaro'nun kabinesindeki en sağcı isimlerden biri.

Dünya Bankası çalışanları, Weintraub'ın adaylığının askıya alınması için etik komitesine başvuruda bulundu. Brezilyalı adayın, Twitter'da Çinliler'in aksanıyla alay eden, corona virüsü nedeniyle Çin'i suçlayan ve Çin'i dünyayı hükmetmeye çalışmakla itham eden videoları paylaşıldı. Abraham Weintraub'a yönelik itirazın diğer nedenleri ise, bakanlığı döneminde üniversitelerde ırk temelli kotaları iptal etmesi ve azınlıkların korunmasına yönelik eleştiriler yapması.

‘IRKÇILIĞA HOŞGÖRÜ GÖSTERMEYİZ' DEDİ AMA…



Dünya Bankası Etik Komitesi Başkanı Guenther Schoenleitner, Abraham Weintraub konusundaki endişelerle ilgili olarak, “Dünya Bankası ve yöneticileri, kimsenin ırkçı sözlerine hoşgörü göstermez” dedi. Ancak Schoenleitner, ne etik komitenin ne de yönetim kurulunun, bir kişinin icra kurulu adaylığı ve seçimi üzerinde etkisi olmadığını sözlerine ekledi.

Brezilya'nın yapılacak seçimdeki oylama gücü göz önüne alındığında, tüm itirazlara rağmen Abraham Weintraub'ın seçilerek 31 Ekim'e kadar İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapması bekleniyor. Bu arada Abraham Weintraub hakkında Brezilya Federal Denetleme Mahkemesi tarafından, bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra diplomatik pasaportla ABD'ye seyahat edip etmediği konusunda soruşturma yürütülüyor.