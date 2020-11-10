Bugün ekonomide ne oldu? (10.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftaya %5 civarı değer kazancı ile başladıktan sonra bugün kazanımlarının hepsini koruyamadı. Piyasalarda, yeni başkanı Naci Ağbal’ın işaret ettiği 19 Kasım’da gerçekleştirilecek rutin faiz kararı öncesi iç siyaset takip ediliyor.

TL’de dün yaşanan %5’in üzerindeki hareket 2018 üçüncü çeyrekten beri yaşanan en belirgin değer kazancı oldu. Bu kazanç yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonlarını artırmak için aslında ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Bir taraftan ise yeni atamalar sonrası iyimserliğin tamamının devam etmemesi piyasanın ilk adımları da görmek istediği anlamına geliyor.

TL’deki değer kazancı, ekonomi yönetiminde yapılan yeni atamalar ile birlikte ekonomi politikalarında piyasa lehine net bir değişim olacağı beklentisiyle yaşandı. Kur bugün 8.20-8.30 arasında dalgalı bir seyir izledi.

2) İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,8 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,0 puanlık azalış ile %15,7 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişi, istihdam oranı ise 2,4 puanlık azalış ile %43,9 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 314 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 717 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 147 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,2'si tarım, %19,8'i sanayi, %6,2'si inşaat, %54,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

3) LÜTFİ ELVAN YEMİN ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Bakan Elvan, ekonomi politikasının esasının, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanması olduğunu bildirdi.

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