Bugün ekonomide ne oldu? (13.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Ekonomi yönetiminin değişmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da yeni yönetiminin “güven ve kredibilite”ye odaklanan söylemlerine katılması ve kararlarına desteğini açıklamasıyla TL dolar karşısında %10 değer kazanırken, CDS’de düşüş 150 baz puana ulaştı. Dolar/TL bugün 7.60 seviyesinin altını test etti.

Önümüzdeki hafta uzun bir aradan sonra ihracına yeniden başlanacak 10 yıllık tahvilde düşüş 200 baz puana ulaşırken, bankacılık hisselerindeki yükseliş ise %20 civarında.

Piyasalar ekonomi yönetimindeki değişimin bugüne kadar sadece söylemlerle yapıldığını ve sözlü yönlendirilmede geçmişe kıyasla “ciddi bir başarı” da sağlandığını düşünüyor. Bunun TL varlıklardaki değer kazancı ile ortaya konduğu görülüyor. Öte yandan bu söylemlerin hayata geçmesi için ilk kritik dönemeç 19 Kasım’daki Merkez Bankası’nın faiz kararı olarak görülüyor.

2) SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI

Türkiye genelinde sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 1.7 ve yıllık bazda yüzde 8.1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,2 arttı.

3) TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 26,2 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eylül ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 26,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,9, inşaat ciro endeksi yüzde 23,3, ticaret ciro endeksi yüzde 30,9, hizmet ciro endeksi yüzde 4,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Eylül ayında aylık yüzde 3,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,5, inşaat ciro endeksi yüzde 2,4, ticaret ciro endeksi yüzde 2,9, hizmet ciro endeksi yüzde 5,2 arttı.

4) PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2,8 ARTTI

TÜİK, 2020 yılı Eylül ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 22,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,2 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı.

5) YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12,47 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,77 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,05 ve yüzde 9,20 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu.