Çeyrek altın 763 liraya geriledi! Altın fiyatlarında son durum…

Geçtiğimiz ay tarihi zirvesini gören altın fiyatları, bu ay dalgalı şekilde seyrediyor. Corona virüsü sebebiyle fiyatlarında sürekli değişim olan gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altın fiyatları 11 Eylül'de kaç para oldu?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 464,01 Lira

Satış: 464,11 Lira

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 753.60 Lira

Satış: 763.10 Lira

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.502.60 Lira

Satış: 1.524.40 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.005.50 Lira

Satış: 3.037.40 Lira

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ALTIN İTHALATINDA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye'nin altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 236 artarak 11 bin 190 kilogramdan, 37 bin 572 kilograma çıkarak son 31 ayın en yüksek rakamına ulaştı. Bundan daha yüksek olan son rakam 44 bin 210 kilogram ile 2018 yılının ocak ayında gerçekleşmişti.