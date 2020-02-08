Çin’den Türkiye’ye corona virüs tepkisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Çin’den canlı hayvan alımının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Koca, “Çin’den gelen 61 kişiden ikinci numuneler alındı ve hiçbirinde koronavirüs enfenksiyonuna rastlanmadı. Ayrıca Çin’den her türlü canlı cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici bir süre durdurulması kararı alındı” demişti.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin corona virüs gerekçesiyle Çin’den canlı hayvan alımını durdurduğunu açıklamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, “Bu kararı büyük şaşkınlıkla karşılıyoruz, ciddi endişe duymakta ve şiddetle karşı çıkmaktayız. Dünya Sağlık Örgütü açık bir şekilde Çin’e karşı ticaret sınırlamalarını getirmesini desteklemediğini, hatta buna karşı çıktığını kesin ifadelerle belirtmişti. Türk tarafının söz konusu kararı DSÖ’nün açıklamasının ruhuna aykırıdır” ifadesi kullanıldı.

‘ÜRÜNLERE SIÇRADIĞINA İLİŞKİN DELİL YOK’

Corona virüsün ürünlere sıçradığı konusunda ortada bir delil olmadığını iddia eden Büyükelçilik açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Şu anda koronavirüsünün söz konusu ürünlerle yayılabileceğini destekleyen herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Söz konusu sınırlama hayata geçirilirse Çin ve Türkiye arasındaki normal ticaret düzenine zarar verecektir. Çin halkı topyekûn çaba sarf ederek salgınla mücadele ederken bu yaklaşım hem halkımızın duygunu incitecek hem de ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyecektir.

‘TÜRKİYE’Yİ İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN İYİ GİDİŞATINI KORUMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

Türkiye ve Çin’in corona virüsü konusunda işbirliği yaptığını belirten Çin Halk Cuhmuriyeti Ankara Büyükelçiliği, “Üstelik Türk tarafının söz konusu sınırlamaları alması, daha önceki kendi tutumu ile de çelişmektedir. Türk tarafını objektif ve makul bir şekilde salgına yaklaşmaya, bilimsel ve uygun bir şekilde riski değerlendirmeye, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün ilgili kuralları ve DSÖ’nün profesyonel ve otoriter tavsiyesine uyumlu olarak, aşırı yanlış tepkiden kaçınmaya, somut adımlar atarak aynı gemide salgına karşı mücadele vermeye ve ikili ilişkilerimizin iyi gidişatını korumaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.