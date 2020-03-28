Corona virüsü salgını ile evde su tüketimi 1.6 katına çıktı

Kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak ve su sipariş etme deneyimini iyileştirmek için 2015 yılında kurulan ve yaklaşık 200 bin haneye, 30'dan fazla su markasının sipariş iletimine aracılık eden şirketin açıkladığı verilere göre Coronavirüs salgını gündemiyle 16-23 Mart tarihleri arasındaki haftada damacana su siparişi talebi yüzde 60 arttı. Ortalama olarak bir hane 7 günde bir sipariş verirken, son bir hafta da bu ortalama 5 günde bir siparişe düştü. Cam damacana kullanıcıları, polikarbon damacana kullanıcılarına oranla son bir haftada daha çok sipariş verdiler.

PET SU SİPARİŞLERİNE TALEP ARTTI

Tüketicilerin market alışverişini de dışarı çıkmadan hızlı ve kolay karşılama tercihi son bir haftada tek kullanımlık pet suya olan sipariş talebini de 5 kat artırdı. Şirketin hizmet verdiği 38 ilde de benzer oranda bir değişim söz konusu.

Nakit ödeme yapan kullanıcıların yarısı kredi kartıyla online ödeme yapmayı tercih etti.

Hem nakit hem de kredi kartıyla ödeme seçenekleri sunan şirket Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanıcılarına temassız güvenli teslimat özelliğini duyurdu. Daha önce nakit ödeme yapan kullanıcıların yarısı son bir haftada kredi kartıyla online ödeme yaparak toplum sağlığına destek oldu.

YAŞLILAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

BiSU kısa süre önce hizmete açtığı online market servisi Bi'market'le de İstanbul, Ankara ve İzmit'te kullanıcılarının yoğun sipariş taleplerini karşılıyor. Market ürünlerine olan talebin arttığı bu günlerde Bi'market'e olan sipariş talebinin de yaklaşık 4 kat arttığı öğrenildi. Paylaşılan bilgilere göre en çok talep edilen market ürünler arasında; patates, soğan, süt ve makarna bulunuyor. Talebin olağanüstü seviyeye ulaştığı bu günlerde şirket toplum sağlığı için risk grubundaki kullanıcılarının ve onların ihtiyaçlarını düşünen diğer tüm kullanıcılarının sağlığı için Mart ayı sonuna kadar Bi'market siparişlerinden teslimat ücreti alınmayacağını açıkladı.

Tüm dünyada sağlık çalışanlarına destek için saat 21:00'de yapılan alkışlama hareketine bir destek de BiSU'dan geldi. Şirket ikonikleşmiş tek tuşlu ana ekranı logosunu sağlık çalışanlarına destek için “ Bu alkış sağlık çalışanlarımız için. İyi ki varsınız “ mesajıyla alkış ikonuna dönüştürdü.