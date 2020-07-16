Corona’nın başladığı Çin’de ekonomi tekrar büyümeye geçti

Corona virüsünün etkisiyle yılın ilk çeyreğinde oldukça zor zamanlar yaşayan Çin ekonomisi 2020 yılının ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 3,2 büyüdü.

Corona virüsünün merkezi olan ülkede yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 6,8 daralarak 1992 yılından bu yana en kötü ekonomik performansı sergilemişti.

Reuters'ta yer alan habere göre uzmanlar Çin büyümesinin talep kaynaklı olmamasının gelecek için soru işareti oluşturduğunu belirtti.

Stratejist Rodrigo Catril, “Hükümetin yardımları sonucu sanayi kaynaklı bir büyüme görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. İlk iki çeyreklik verilerin gelmesinin ardından yılın ilk yarısında Çin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 daralmış oldu.

Öte yandan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye'nin 2020 yılını yüzde 4,8 daralma ile tamamlamasını bekliyor.