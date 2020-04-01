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Coronazede kuyruğu

Corona virüsü salgını nedeniyle 1.5 milyon kişi daha işsiz kaldı. Kepenk kapatan işletmelerde çalışanlar İŞKUR önlerinde kuyruğa girdi. Sosyal mesafe vardı ama işsizliğe tahammül yoktu.

Yavuz ALATAN
06:00 -
Haberler Ekonomi
Coronazede kuyruğu

Corona nedeniyle işsizler ordusuna en iyi tahminle 1,5 milyon kişi katıldı. Binlerce işsiz Ankara Sıhhiye'deki İŞKUR önünde kuyruğa girip kayıt yaptırdı.

Büyük bölümü hizmet sektöründe aşçı, garson, mutfak görevlisi, temizlikçi ve otel görevlisi olanlar arasında, berberler, marangozlar, su tesisatçıları, boya badana ustaları hatta restoranların önünde araç parkeden valeler bile vardı.

MÜDÜR DE VAR MÜHENDİS DE…
İŞKUR önünde kuyruğa girenler arasında toplumun her kesiminden işsizler vardı.

EV KİRASINI DÜŞÜNÜYORLAR

10 gün öncesine kadar berberde çalışan bir vatandaş ‘Kalfaydım ve düzenli işim vardı. Bahşiş de oluyordu. Ancak virüs çıkınca dükkan kapandı, patronla birlikte işsiz kaldık, patron dükkan kirasını düşünüyor, ben ev kirasını'' dedi.

Bir otelde resepsiyonist olarak çalışan vatandaş da “Virüs çıkınca otel boşaldı. Üç resepsiyon görevlisi teke düştü, biz de işsiz kaldık'' dedi.

Son güncelleme: 05:53 01.04.2020
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