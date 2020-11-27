Deli Dumrul köprüleri esnafı icralık etti

Geçen geçmeyen herkesin para ödemek zorunda kalması nedeniyle ismi Deli Dumrul projelerine çıkan özel köprü, tünel ve otoyolların şoför esnafını icraya sürüklediği ortaya çıktı.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle müteahhitlere yaptırılıp yüksek geçiş ücretleriyle işlettirilen köprü ve otoyolları zorunlu olarak kullanmak durumunda kalan kamyon ve otobüs esnafına icra yağdığını bildiren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yüksek geçiş ücretlerine bir de 4 katı tutarında ceza uygulanması yüzünden esnafın araçlarını satmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

BİLGİ VERİLMİYOR

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, özel sektörün işlettiği yol ve köprülerden geçişlerde nakliyeci esnafının çok sayıda problem yaşadığını, şimdi de bilgi verilmeden kesilen cezalar yüzünden nakliyecilerin bir anda icra memurlarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Herhangi bir tebligat yapılmadan kesilen ağır cezaların esnafı araçlarını satmaya zorladığını ifade eden Apaydın, şu eleştiri ve uyarılarda bulundu:

BİR MESAJ ATIN

* Esnafımız sürekli kamyon sırtında yollarda direksiyon sallarken, banka hesaplarını, ödemelerini düzenli takip edemeyebiliyor.

* Geçiş kartında veya kredi kartında yeterli bakiyenin olmaması nedeniyle esnafımız geçiş ücretinin ödenmediğinin farkında olmayabiliyor.

* Böyle zamanlarda esnafımızın telefonuna bir mesaj gelebilir, adrese bir tebligat yapılabilir. Ancak hiçbir uyarı olmadan doğrudan icra işlemi başlatılıyor.

* Geçiş bedelinin 4 katı cezaya maruz kalan esnafımız, bunun yanında bir de icra masrafları, avukatlık ücretleri ödemek zorunda kalıyor.

* 4 kat ceza alınan bir sistemde bir SMS mesajı esnafa neden çok görülüyor?

YÜKSEK GEÇİŞ ÜCRETİ PARASI OLMAYANI YOLDA BIRAKIYOR

HDP Milletvekili Garo Paylan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hitaben TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında başından geçen olayı anlatmış, yüksek ücretlerden şikayet etmişti.

Paylan, İstanbul'dan İzmir'e gitmek için paralı köprü ve otoyolları kullanmak zorunda kaldığını, pahalı üçüncü köprü ve bağlı otoyolları kullanırken HGS kartındaki tüm paranın bittiğini, Osmangazi Köprüsü'nü geçmek için kartta para kalmayınca 125 lirayı nakit ödeyip yolda kalmaktan kurtulduğunu söyledi.

Paylan, pahalı yollarda halkın mütevazı arabalarını değil, zenginlerin lüks arabalarını gördüğünü de belirtti.