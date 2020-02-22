Deniz tutkunlarının merakla beklediği fuar açıldı

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı-CNR Avrasya Boat Show, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde denizle bütünleşmek isteyen ziyaretçilerine kapılarını açtı.

85 bin metrekarelik alanda dünya devi 250’nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapan fuarda aralarında mega yat, tekne, motor ve yelkenlilerinin de yer aldığı 10 bini aşkın markanın 3 bin 500’den fazla deniz aracı sergileniyor.

FUARIN EN PAHALI YATI 35 MİLYON LİRA

Fuarda ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken ve fuarın en pahalı yatı 24 metre uzunluğunda 6 buçuk metre genişliğinde bir İtalyan markasına ait yatın fiyatı 35 milyon lira.

Yatla ilgili bilgi veren firmadan sorumlu mühendis Kaan Sayman, “Dört tane kamelyası var. 8 kişi ağırlayabiliyor. 3 kattan oluşuyor. Alt katta misafir kabinleri, orta katta salon, mutfak ve yemek odası, üst katta ise kontrol istasyonu ve şezlonglar var.” diye konuştu.

Fuarda her keseye uygun tekneler de mevcut. 6 binden başlayan fiyatlarla küçük bir tekneye de sahip olabilirsiniz.

“HER GEÇEN YIL, GEÇEN YILI ARIYORUZ”

Deniz ve tekne malzemeleri satan firma sahiplerinden Ahmet Öztürk, tekne imalatı yaparak 1976’da kurulduklarını söyleyerek, “Körfez Savaşı’ndan sonra imalata son verip tekne ekipmanlarıyla yola devam ediyoruz. Ancak 2010’dan itibaren işler zayıfladı ve düşüşe geçti. Her geçen yıl, geçen yılı arıyoruz.” ifadelerini kullandı.