DİSK’ten kıdem tazminatı açıklaması

İş dünyasını en çok ilgilendiren konuların başında gelen kıdem tazminatı konusu tekrar tartışmaya açıldı. Çalışanların kıdem tazminatında üçte bir oranında kesinti yapılmasını içeren yeni düzenleme işveren tarafı da karşı çıkıyor.

İşçi sendikaları da söz konusu düzenlemenin karşısında. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın, “İşçinin haklarını geriye düşürecek hiçbir teklifi imzalamam. Tek başıma kalsam da, ölsem de kıdemi vermem” demesinin ardından, bir açıklama da DİSK’ten geldi.

KIDEMİ YOK ETME PLANI İÇİN ZEMİN OLUŞTURULUYOR

“Kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, budamaya, el koymaya dönük çeşitli yeni planların olduğunu kamuoyuna yansıyan bazı bilgilerden duyuyoruz.” şeklinde başlayan açıklamada, “Hükümet her zaman yaptığı gibi konunun asıl muhatapları olan bizleri görmezden gelerek gizli kapalı biçimlerde nabız yoklamaya çalışıyor. Kıdem tazminatını yok etme planı için zemin oluşturmaya çalışıyor.

Bugüne kadar defalarca söyledik. Bir kez daha net biçimde söyleyelim. Kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaya, daraltmaya ve budamaya dönük her türlü girişime karşıyız. Kıdem tazminatının fona devredilmesine karşıyız. Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında yok edilmesine karşıyız.” denildi.

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“KIDEM TAZMİNATI SORUN DEĞİL, HAKTIR”

Kıdem tazminatının iş güvencesi dayanağı olduğu belirtilen açıklamada, “Kıdem tazminatı bir işveren yükümlülüğüdür, son ücret üzerinden hesaplanır ve iş güvencesi dayanağıdır. Kıdem tazminatını işveren yükümlülüğü olmaktan çıkaracak, son ücret ile bağını koparacak, iş güvencesi dayanağı olmaktan çıkaracak her türlü dayatma, bir müzakerenin değil ancak mücadelenin konusu olabilir.

Memleketin gündemi kıdem tazminatı değildir. Kıdem tazminatı bir sorun değildir, haktır. Hükümeti uyarıyoruz. İşinize bakın! İşiniz işsizlik sorununu çözmek. İstihdam yaratmak. Vatandaşın gelirini korumaktır. İşiniz salgın günlerinde çöken ekonomiyi canlandırmaktır.” ifadelerin yer verildi.

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“GENÇLERİMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN EMANETİDİR”

DİSK açıklamasını şöyle sonlandırdı:

İşçilerin 90 yıla yaklaşan en köklü kazanılmış hakkı olan kıdem tazminatına göz dikmeyi bırakın. Kıdem tazminatı sadece dünün ve bugünün değil, geleceğimizin de kazanımıdır, gençlerimizin ve çocuklarımızın emanetidir.

İşçinin alın terinin, emeğinin karşılığı olan kıdem tazminatını kimseye yedirmeyiz. Kıdem tazminatımızı korumak için dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar direneceğiz.

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 50'nci yılında hükümeti uyarıyoruz. İşçiler dün nasıl sendikalarına sahip çıktıysa bugün de kıdem tazminatı hakkına sahip çıkmakta tereddüt etmeyecektir. Kıdem tazminatına dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin!