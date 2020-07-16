Dolar ne kadar oldu?/Dolar 1 aydır 6,85 (16.07.2020)

Dolar/TL kamunun döviz arzının da desteğiyle oldukça dar bantta bir seyir izlemeye devam ederken; dünyada artan corona virüsü vakalarının küresel riskten kaçışı ne kadar etkileyeceği piyasalarda yakından takip ediliyor.

Dolar/TL yaklaşık bir aydır oldukça dar bir bantta işlem görüyor. Dolar/TL bugün de güne 6,85 seviyesinden başladı. TL’deki yatay seyirde kamunun döviz arzı belirleyici konumda. Yatırımcılar geçen hafta düzenlenen TCMB yatırımcı toplantısında son dönemdeki rezerv kayıpları için TCMB’nin yorumlarını bekliyorlardı. Ancak toplantıya katılan ve Reuters’a bilgi veren altı yatırımcıya göre, “rezervler yeterli” söylemi haricinde son dönemdeki adımlar hakkında yeni bir mesaj verilmedi. Katılımcılar para politikasının önümüzdeki dönem seyrine dair de yeni bir mesaj alamadı.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Mayıs sonu itibarıyla kamunun TCMB rezervlerinden yaptığı döviz arzı yaklaşık 55 milyar dolar seviyesinde. Goldman Sachs Haziran da dahil edildiğine bu tutarın 60 milyar dolar olduğunu hesaplıyor. Öte yandan son dönemde bu trende kamu bankalarının açık pozisyonları da ekleniyor.

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KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Asya borsaları, ABD ve Çin arasındaki gerilimin artması ve ABD’nin California eyaletinde corona virüsüne karşı yeni tedbirler alınmasıyla yatırımcı iştahının azalması sonrası düşüş gösterdi.

California Valisi Gavin Newsom’un eyaletteki barları kapatma ve restoran ile sinemaların kapalı alanlardaki faaliyetlerini durdurma kararı sonrası Wall Street’te satışlar gerçekleşmişti.

Dış piyasalarda corona virüsü sonrası hızlı toparlanma öngörüleriyle son 1 ayda sert yükselen küresel borsalar geçen hafta itibarıyla virüs yayılımının beklendiği hızda yavaşlamaması sonrası satışla karşılaşmaya başladı. Dış piyasalarda riskten kaçışın kuvvetlenip kuvvetlenmeyeceği ve ABD bilançoları piyasada yakından izleniyor.

ABD’de bilanço dönemi, salgının zararının ve ekonomik iyileşmenin ne kadar olduğunun anlaşılması için bir gösterge olacak. İçeride Haziran ayına ilişkin konut satış verileri takip edilirken kamu bankalarının ilgili dönemde 0,64 faiz oranı ile kredi vermesiyle ipotekli konut satışlarında rekor artış bekleniyor. Verinin piyasalara etkisi olması beklenmiyor.

OPEC+’TA ANLAŞMA SAĞLANDI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun bakanlar paneli, Ağustos ayından itibaren petrol arz kesintilerini azaltma konusunda anlaştı.

Bir OPEC+ kaynağına göre, JMMC adıyla bilinen panel, aynı zamanda Mayıs ve Haziran aylarında kotalarından daha fazla petrol üreten bazı ülkelere telafi programı uygulama konusunda anlaştı. Bunun neticesinde, fiiliyattaki petrol arz kesintisi, üretim sınırlamaları resmi olarak hafifletildikten sonra bile daha derin olacak.