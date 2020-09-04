Dolar ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum… (04.09.2020)

Tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) ağustosta yıllık bazda %11.76 seviyesinden %11.77’e sınırlı artış kaydetti. Ekonomistler yıllık enflasyonda %11-12 civarında aylarca yatay bir seyir öngörüyor. TCMB ise enflasyonun önümüzdeki dönemde gerileyeceği beklentisini koruyor.

Merkez Bankası’nın dün yatırımcı toplantısında yer alan bir katılımcı, “TCMB’nin verdiği mesajlardan son gelişmelere politika faizi değil de likidite adımlarıyla neden cevap verilmediğinin iletişiminin yapıldığını görüyoruz. TCMB salgın kaynaklı geçici etkilerin, iç dış belirsizliklerin oldukça kuvvetli olduğu mesajı veriyor” dedi ve ekledi:

“Buradan anladığımız enflasyondaki yükselişin geçici ve henüz kalıcı bir politika artışı için erken olduğunu düşündükleri. Bankadan likidite adımlarına devam edeceği ve daha fazla sıkılaştırma için de alanının bulunduğu mesajını da aldık. Bu kapsamda ağustos ayında da politika faizinde değişiklik beklemiyoruz.”

BİR YILDA FAİZ YÜZDE 24’TEN YÜZDE 8.25’E GERİLEDİ

Enflasyon Ekim 2018’de %25’i aştıktan sonra düşüş eğilimine girdi ve Ekim 2019’da %8.5’li seviyelere kadar geriledi. TCMB son bir yılda politika faizini %24’ten %8.25’e kadar indirdi.

Ancak enflasyon tek hanede kalıcı olmadı. Kasım 2019’da çift haneye yükselen enflasyonda TCMB’nin temmuz ayından başlayacak şekilde belirgin düşüş öngörüsü de gerçekleşmedi. Enflasyon haziranda %12.62 temmuzda %11.76, ağustosta %11.77 oldu.

Piyasada yıl sonu için tek haneli bir enflasyon beklentisi kalmazken TCMB’nin beklentisi halen %8.9 seviyesinde.

LOKALLERİN DÖVİZE YÖNELİMİ YAVAŞLADI

Lokallerin dövize yönelimini ve yüksek cari açığı beraberinde getiren sert faiz indirimleri sonrası ise son bir ayda atılan adımlarla bireysel odaklı hızlı kredi artışı maliyetlendirilerek yavaşlatılırken, TCMB ortalama fonlama maliyetini %7.34’ten çift hanenin hemen üzerine taşıdı.

Faizlerdeki bu yükseliş kredi ve mevduat getirilerine de yansıyarak bireysel döviz yönelimini yavaşlatsa da, piyasalar enflasyonda düşüş olmayacağı beklentisiyle TL getirisinin benzer yönelimleri önümüzdeki dönemde de yaratmaya devam edeceğinden endişeli.

FONLAMA MALİYETİ YÜZDE 10.15 OLDU

TCMB’nin gerçekleştirdiği sıkılaştırma adımları 300 baz puana yaklaştı ve fonlama maliyeti dün itibarıyla %10.15 oldu. Dün itibarıyla son 1 ayda TCMB’nin ortalama fonlama maliyeti ilk kez geriledi.

Düşüş 1 baz puan ile sınırlı olsa da piyasalar TCMB’nin benzer ortalama fonlama maliyette bir süre kalacağını bekliyor. Politika faizi ise %8.25 seviyesinde. TCMB’nin dünkü mesajları arasında likidite adımlarıyla gerekmesi halinde sıkılaştırma yönlü daha fazla yerinin olduğu da yer aldı.

Mesajlarda enflasyonda geçişkenlik etkisinin kuvvetlendiği ve rezervlerin kısa vadeli borçları karşılamak konusunda yeterli olduğu bilgisi de yer almıştı. Öte yandan piyasada Yunanistan ile yeraltı kaynakları nedeniyle yaşanan gerilim ile birlikte AB ile ilişkiler de takip edilen ana konular arasında yerini koruyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda Asya borsaları Wall Street’teki teknoloji hisseleri öncülüğündeki düşüşün ardından iki haftanın en kötü seans performansını kaydetti. Yatırımcılar daha büyük bir satışı tetikleyip tetiklemeyeceğini görmek için ABD istihdam verilerini beklerken, tahvil ve dolar gibi daha güvenli liman varlıklardaki kazanımlar sınırlı kaldı.

Dikkatler, TSİ ile 15.30’da açıklanması beklenen ABD tarım dışı istihdam rakamlarında olacak. Bu veriler ekonomistlerin ağustos ayında yaklaşık 14 milyon istihdam yaratıldığına dair beklentilerini karşılamaması durumunda olası bir satışı tetikleyebilir.

DOLAR DÜŞÜŞÜNÜ DURDURDU

Dolar ise son dönemdeki düşüşünü durdurmayı başardı, ancak analistler, ABD ekonomik büyümesinin gücüne ilişkin endişeler ve Fed’in faizleri çok uzun süre düşük tutacağına dair beklentiler nedeniyle risk iştahının zayıf kaldığı uyarısında bulunuyorlar.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 550 baz puanın altındaki seyrini sürüyor ve kademeli olarak 500 baz puana doğru yakınsıyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde dün son işlem %13.69 oldu. Piyasalar tarafından Hazine’den uzun süredir talep edilen 10 yıllık ihraçlara ise yeniden başlanacağı açıkladı. (REUTERS)