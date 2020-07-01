Dolar/TL 15 gündür 6,85 civarına demir attı

Yıla 5,95 seviyesinden başlayan ve corona virüsü salgınının etkisiyle 7 Mayıs 7,26’yı gören dolar/TL’de son dönemdeki yatay hareket dikkat çekiyor.

Kur, son 15 gündür 6,85’te sabitlenmiş şekilde çok dar bir aralıkta hareket ediyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine sürpriz şekilde ara verme kararı dahil olmak üzere ekonomideki önemli gelişmelere belirgin bir tepki vermeyen dolar/TL, bugün de son 15 gündür olduğu gibi 6,85 civarında yatay seyrediyor.

HAZİRAN ÖNCESİ SERT HAREKETLER

Corona virüsü salgınının etkisiyle Türkiye’nin döviz gelir ve gider dengelerinin sarsılması ve yüklü miktarda yabancı sıcak para çıkışının yaşanmasıyla kurda haziran öncesinde sert hareketler görülmüştü.

Reuters ve Bloomberg ajansları, kamu bankalarının dolar satarak kura müdahale ettiğini gündeme getirmişti.

“SIKIŞIK BANDIN DIŞINA ÇIKARSA OYNAKLIK ARTABİLİR”

Tera Yatırım’dan ekonomist Enver Erkan, dolar/TL’nin uzun süredir sıkışık bir bantta ilerlediğini, bu kapsamda öngörülen oynaklık seviyelerinin de düştüğünü belirterek “Sıkışık bandın dışına çıktığında bir oynaklık artışı da gelebilir. 6.81 – 6.85 seviyeleri genelde içinde bulunduğumuz yer” dedi.

TCMB’nin faiz indirmeme kararına rağmen kurda kalıcı bir düşüş gelmediğini hatırlatan Erkan, “Reel faiz tarafında hâlâ diğer gelişen piyasaların gerisindeyiz. Küresel piyasalarda özellikle covid-19 anlamında risklerin artması doları diğer gelişen ülke paraları üzerinde değer kazanan bir konumda tutabilir. Dış kaynak desteği sağlanmadan ve reel faizin eksi olduğu bir ortamda kurda aşağı potansiyel sınırlı kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.