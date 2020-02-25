Dünyanın en zengin dördüncü kişisi akıllı telefon kullanmaya başladı

Akıllı telefon devi Apple’ın da yüzde 5,6’lık hissesine sahip olan 89 yaşındaki Buffet, kapaklı bir cep telefonu olan Samsung SCH-U320 kullanıyordu. Bu telefonu ilk kez 2013’te CNN’e gösteren Buffet, espri olarak “Bunu bana Alexander Graham-Bell verdi” demişti.

CNBC’ye konuşan Berkshire Hathaway CEO’su Buffet, eski Samsung telefonunu holdingin mayıstaki yıllık toplantısında ezebileceğini söyledi.

APPLE CEO’SU iPHONE HEDİYE ETMİŞTİ AMA KULLANMADI

Buffet, geçmişte bizzat Apple CEO’su Tim Cook dahil birçok kişiden iPhone ürünleri almış ancak bunların hiçbirini kullanmamıştı.

Buffet, hisseleri takip etmek için bir başka Apple ürünü olan iPad kullandığını açıklamış, ilk tweetini de 2013’te iPad’den atmıştı.

Buffet’ın şirketi Berkshire Hataway’ın piyasa değeri 560 milyar dolar seviyesinde.