Emekli ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! Emekli bayram ikramiyeleri nasıl ödenecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı alınan önlemler sebebiyle ödemeleri öne çekilen emekli bayram ikramiyeleri, bugün (7 Nisan) itibariyle ödenmeye başlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili bir bilgilendirmede; “SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak” denildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NASIL ÖDENECEK?

Hükümetin corona virüsü (Covid 19) salgınından etkilenen aileler için başlattığı bin TL’lik sosyal yardımlar sebebiyle PTT şubeleri önünden oluşan uzun kuyruklar oluşmuştu. Bu sebeple Bakanlık yeni düzenlemede bulunmuş ve şubeler kapatılarak ödemeler ihtiyaç sahiplerinin evinde yapılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ise banka ve PTT şubelerine yatırılacağı duyuruldu.

ÖDEMELER BANKA VE PTT’YE YATACAK

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

* 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

* 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

* 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

* 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT şubelerine yatacak.