Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 10 Nisan evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

Evde bakım maaşı evinde en az yüzde 50 engelli yakınlarına, kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumdaki yaşlısına ya da hastasına bakan vatandaşlar için sağlanan desteklerden biridir. İşte 10 Nisan evde bakım maaşı yatırılan iller…

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Şuana kadar; Hatay, Tokat, Aksaray, Antalya’da hesaplara yattı.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı 2020 ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.