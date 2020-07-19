Fabrikalarını Çin’den taşıyacak Japon şirketlere mali destek

Çin'in Hong Kong'ta hayata geçirdiği güvenlik yasası, Japonya ile ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. Bloomberg'de yer alan habere göre Japon Hükümeti, Çin'e karşı önemli bir adım atmak için düğmeye bastı. Buna göre hükümet, Japon firmalarının Çin'deki fabrikalarını ülkeye geri getirmesi ya da Güneydoğu Asya'da başka bir ülkeye taşımaları için 536 milyon dolarlık bütçe hazırladı. Bu rakam daha da artabilir.

57 FİRMA ÜRETİMİ ÇİN'DEN ÇIKARACAK

Japonya'nın bu yönde adım atmasının diğer nedenleri de üretimde Çin'e olan bağımlılığı azaltmak ve tedarik zincirini daha güvenli hale getirmek. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aralarında, corona virüsü salgını sırasında ön plana çıkan maske üreticisi Ohyama ile Sharp'ın da bulunduğu 57 şirketin fabrikalarını Çin'den taşıyacağı belirtildi. Daha sonra 30 firmanın daha bunlara eklenmesi bekleniyor.

İLK ADIM 2019'DA TAYLAND'DAN GELMİŞTİ

Japon şirketlerinin yeni adreslerinin daha çok Vietnam, Tayland ve Myanmar olması bekleniyor. Farklı Güneydoğu Asya ülkelerine fabrika açmaya hazırlanan firmalar da var. Bakanlık, şimdilik hangi şirkete ne kadar mali destek sağlanacağı konusunda ayrıntı vermedi. ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşları sonrası birçok ülke, üretim bandını Çin'den çıkarmayı tartışmaya başladı. Bu yönde ilk adım ise 2019 yılında Tayland’dan gelmişti. Japonya, şirketlerine Çin dışına çıkmaları için mali destek verecek ikinci ülke oldu.

EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI AMA…

Aslında Çin, Japonya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda. Ancak corona virüsü salgınının Çin'de başlaması, bu ülkenin Japon halkının gözündeki imajını zedeledi. 2012 yılında ise Çin'de Japonya karşıtı birçok gösteriler düzenlenmiş, Japon Başbakanı Shinzo Abe o tarihten beri ilişkileri güçlendirmek için adımlar atmıştı. Ancak salgın, Doğu Çin Denizi'ndeki adalar ve gaz alanları üzerinde süre gelen toprak anlaşmazlığı, Abe'nin bu çabalarında geri adım atmasına neden oldu.

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