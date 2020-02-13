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Facebook’a bir ceza da Almanya’dan

Gizlilik kurallarının ihlali ve kişisel verilerin şirketlere satışı nedeniyle birçok kez para cezaları alan ABD'li sosyal medya devi Facebook'a bir ceza da Almanya'dan geldi. 

17:24 -
Haberler Ekonomi
Facebook’a bir ceza da Almanya’dan

Facebook’un Almanya birimine, Hamburg’daki ofisinde veri koruma görevlisi çalıştırmadığı gerekçesiyle 55 bin dolar (51 bin euro) ceza kesildi. Alman yetkili, bu küçük cezanın bir “uyarı” olduğunu söyledi.

Bloomberg, cezanın, Avrupa Birliği’nde (AB) Mayıs 2018’de uygulamaya giren yeni gizlilik kuralları kapsamında verildiğini aktardı.

Genel Veri Koruma Düzenlemesi, AB’deki veri koruma otoritelerine, sosyal medya şirketlerine yıllık gelirlerinin yüzde 4’ü kadar kişisel veri koruma ihlali cezası verebilmelerine izin veriyor.

Alman yetkili, Facebook’un cezanın ardından hemen bir veri koruma istihdam ederek daha büyük bir cezadan kurtulduğunu söyledi.

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