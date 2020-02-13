Facebook’a bir ceza da Almanya’dan

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İlgili Haber Facebook'tan itiraf geldi! Sesimizi dinliyor ve kaydediyorlarmış... Sosyal medya platformlarında kişisel bilgilerin güvende olup olmadığı sık sık gündeme geliyor ve bu konuda çeşitli iddialar öne sürülüyor. Sosyal medya devi Facebook'tan bu konuda çok önemli bir itiraf geldi; Facebook insanların sesini kaydettiğini ve üçüncü taraflarla paylaştığını kabul etti.