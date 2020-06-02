Facebook çalışanlarından Zuckerberg’e Trump tepkisi

ABD'de Afro-Amerikan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası büyük olaylar çıktı. Yaşananlar tam da Başkan Donald Trump ile sosyal medya platformları arasındaki soğuk savaş dönemine denk geldi.

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‘İNSANLARIN BİLGİ SAHİBİ OLMASINI İSTEDİK'

Business Insider'da yer alan habere göre Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın Minneapolis'teki olaylarla ilgili yazdığı, “Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar” mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı aldı.

Zuckerberg, “Birçok kişinin, başkanın mesajıyla ilgili tutumumuz nedeniyle üzüldüğünün farkındayım. Ancak politikamız, açıkça zarara ya da tehlikeye neden olmadıkça her fikre yer vermek. Ayrıca bu gönderiyi aynen kullandık çünkü Ulusal Muhafızlar'ın olaya dahil olması ve hükümetin güç kullanma kararı alıp almadığıyla ilgili insanların bilgi sahibi olmasını istedik” diyerek bunu savundu.

Twitter ise başkanın mesajını ‘şiddeti yüceltiyor' uyarısıyla yayınladı. Kullanıcılar Trump'ın mesajını görmek için önce uyarıya tıkladı.

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ELEŞTİRİLERİ, RAKİP TWİTTER ÜZERİNDEN YAPTILAR

Zuckerberg'in Trump'ın mesajı karşısında takındığı tavır, Facebook tarihindeki en büyük fikirsel bölünmelerden birinin yaşanmasına neden oldu.

Şirkette her kademeden birçok çalışan, açık bir şekilde Zuckerberg'e eleştiriler yöneltti. Facebook'ta görev yapan onlarca kişi, rakip platform olan Twitter üzerinden yazdıkları mesajlarla Facebook CEO'sunu topa tuttu.

Bir çalışan, “Mark'ın, Trump'ın şiddeti açıkça tetikleyen son mesajları hakkında bir şey yapmama kararına asla katılmayan bir Facebook çalışanıyım ve şirket içinde yalnız değilim. Irkçılık konusunda tarafsız bir konum yok” tweetini attı.

Bir Facebook tasarımcısı ise, “Mark Zuckerberg, devlet şiddetini anlamıyor” derken, bir Facebook mühendisi, “Şirketin tavrıyla gurur duymuyorum ve konuştuğum birçok arkadaşım benimle aynı fikirde” yorumunu yaptı.

Yönetim kadrosunda yer alan isimlerden, haber akışı ürün direktörü olan Ryan Freitas da, “Mark yanlış davrandı. Mümkün olan en yüksek sesle fikrini değiştirmeye çalışacağım” dedi.