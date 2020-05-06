Bankalar normal mesaiye dönüyor

Corona virüsü tedbirleri çerçevesinde 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 12:00-17:00 saatleri arası şubelerinde hizmet veren Garanti BBVA bu sabah müşterilerine gönderdiği bir bilgilendirme mesajında mevcutta hizmet veren şubelerinin bugün itibarıyla normal çalışma düzenine geçeceğini bildirdi.

Garanti şubeleri 6 Mayıs (bugün) itibarıyla 09:00-12:30/13:30-17:00 arası hizmet verecek.

İŞ BANKASI 11 MAYIS’TAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Corona virüsü salgını nedeniyle gişe çalışma saatlerini 23 Mart'tan bu yana 12.00-17.00 arası olacak şekilde belirleyen İş Bankası da, tam gün çalışma düzenine geri dönüyor.

Buna göre, İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek

BANKALAR BİRLİĞİ TAVSİYE KARARI ALMIŞTI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 22 Mart tarihinde tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı almıştı. TBB’den bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ila 17.00 arası olarak belirlenmişti.

Birliğin açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.