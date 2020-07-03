Ghosn duruşmasında çarpıcı ifadeler

Nissan'ın eski CEO'su Brezilyalı asıllı Carlos Ghosn’un, özel bir kargo firmasına ait uçakla ev hapsinde tutulduğu Japonya’nın Osaka şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelerek, buradan da Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçırılmasına ilişkin, aralarında hostes ve pilotlar ile şirket yöneticisinin de bulunduğu 5’i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Serhat Kahvecioğlu ve tutuksuz sanıklar Nesrin Altunalan, Serpil Kurnaz Kuyumcu ile taraf avukatları katıldı.

PİLOT SAVUNMA YAPTI

Tutuklu sanık Noyan Pasin savunmasında, pilot olarak çalıştığını söyleyerek, “Uygulamada manifestoyu yer hizmetleri düzenler. Ayrıca genel deklarosyon formu düzenlenir. Bunu da yer hizmetleri düzenler. Pasaport kontrol sırasında polis de kontrol eder mühürler. Yolcu manifestosu uçak kaptanına teslim edilir. Bizim ve uçak personellerinin yolcuları manifestofaki kişiler olup olmadığını kontrol etme yetkimiz yoktur.

Bilgi amaçlı bilgilendiriliriz. Dubai'den uçağa konulan kutuları yer hizmetleri kontrol edip koymuştur. Dubai'den Osaka'ya gittik. Osaka'ya indiğimizde Japon yer hizmetleri karşıladı. Yer hizmetleri bagajları aldılar. Bizi aldılar otele götürdüler, akşam yemeğimizi yedik. Bizi yer hizmetlerinin servis aracı otelden aldı, hava alanına getirdi.

Bagajlarımız kontrollerden geçti. Uçağa gittik, yakıt aldık. Saat 22.30 civarı yolcular geldi, arkasından 2 küçük minibüsle bagajlar geldi. İkisi sığmadı, büyük olanı bagaja girdi. Küçüğü sığmadı, kabin bölümüne koydular. Sıradışı bir şey olmadı. Sık sık tuvalete çıkıyorduk. Bir yolcuyla karşılaştık. Uçuş için teşekkür etti. ‘Müzik kutularını Dubai'ye geri götürür müsünüz dedi. ‘Yok' dedim, ‘size hediyemiz olsun' dedi. 05.30'da İstanbul'a indik. Diğer uçak karşıda duruyordu. Okan Bey ‘yolcularla ben ilgileneceğim' dedi. Eşyalarımızı toparladık. Terminale geçtik. Okan Kösemen İstanbul'a gelen uçakların çoğunda yolcuları karşılamak için gelir. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

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GELEN UÇAKTA ESKİ CEO’NUN OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay tarihinde uçağın Dubai'den Osaka'ya, Osaka'dan Atatürk Havalimanı'na yöneldiğini ve uçakta Carlos Ghosn'un olduğunu bilmediğini söyleyen sanık Okan Kösemen, “Benim şirketteki pozisyonum gereği uçağın uçuşu ve her şeyi takip ederim. İsim vermeden uçuş izni alma imkanım yok. Japon yetkililer bize uçuş kodu veriyor. Böyle uçuş yapıyoruz. Ekip bana bilgiler verdi.

Ben sorumlu olduğum için bütün uçuşları takip ederim. Bir de yüksek meblağlı uçuşsa. Anlaşmalar yapıldıktan sonra bu uçuşla ilgili planı yaptım. Ticari olarak anlaşma yaparım, takip ederim. Türkiye'de bu işi yapan tek kişiyim. Müşteri memnuniyeti olsun, dünyada tanınan bir kişiyim. 20-25 milyonluk uçuş yaparız. 14 uçağımız var. Taşınan iki Amerikalı yolcuyu taşımam için Nicholas ile anlaştım” dedi.

‘EŞİMİN NEREDE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ’

Sanık Kösemen, “Osaka'dan Türkiye uçak kalktıktan sonra Nicolas beni Whatsapp benzeri bir programdan aradı ve uçağın internet sisteminin çalışıp çalışmadığını sordu. İnternet geldikten sonra Nicholas beni yine aradı. ‘Amerikan vatandaşı olanların yanında Nissan CEO’su var Türkiye’ye getiriyoruz. Beyrut’a götüreceksiniz sıkıntısı yok. Yanında Amerikalı olacak. Legal pasaportu var’ dedi. Ben şaşırdım. Manifestoda iki yolcu vardı, üç yolcularmış. ‘Nasıl olur’ dedim. ‘Ben böyle bir şeye ortak olmak istemiyorum’ dedim. Yanındaki kişiyle konuşmaya başladı. Eşimin nerede çalıştığını söyledi. Çocuğumun anaokulunun adını söyledi. Ben telaşlandım. ‘Tamam’ dedim, ‘seni arayacağım’. Düşünmeye çalıştım. Alana giderken eşimi, çocuğumu yanıma aldım” ifadelerini kullandı.

‘SEN CARLOS’LA GİDECEKSİN DEDİLER’

Kösemen şöyle devam etti: “Uçak indikten sonra karşıladım. İki Amerikalı yolcuyla kabinin olduğu bölümde kutunun olduğu yerde konuştuk. Carlos’un arkada olduğunu söylediler. ‘Kim Beyrut’a gelecek’ dedim. Sen Carlos’la gideceksin dediler. Mecbur adamı uçağa koyduk bir şekilde teknisyenleri uçaktan uzaklaştırmaya çalıştım. Boşlukta Carlos’u alıp arabaya bindirip uçağa götürdüm.

Uçak havalandı, yolcuyla muhabbetim olmadı. Carlos bu uçağın kaç para olduğunu, kaça kiralandığını, fiyat sordu. İnişe kadar kaptanlarla muhabbet ettim. Uçak Beyrut’a inince 2 görevli geldi. Çantasını aldılar kalın bir şeyler vardı pasaport gibi. ‘Seç birini’ dedi kadına. Carlos yanına çağırınca gittim. Bu sırada Nicholas’ın uçağını gördüm. Kendisi bana ‘gidebilirsin’ anlamında işaret yaptı. Uçakta Nicholas ile görüştük. Kendisi bana bu olayın kimse tarafından bilinmeyeceğini söyledi. Para alışverişi olmadı. Aksine daha büyük kayıplarım oldu.”

Kösemen, hesap numarasındaki para artışıyla ilgili olarak ise “Ben bir ya da iki ay kadar prim aldım. Sonrasında prim yerine maaşıma zam yaptılar” ifadelerini kullandı. Mahkeme duruşmaya ara verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Aralık 2019’da Yörük Işık kullanıcı adlı kişinin Twitter hesabından, Carlos Ghosn’un, özel bir kargo firmasına ait uçakla, Japonya’nın Osaka şehrinden Atatürk Havalimanı’na geldiği, aynı firmaya ait başka bir uçakla da ülkesi Lübnan’a kaçırıldığı iddiasıyla ilgili paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, özel kargo firmasının genel müdürü Can Şaşmaz “müşteki”, şirketin ticaret müdürü Okan Kösemen, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu ile hostesler Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu “sanık” olarak yer aldı.

İddianamede, tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nun “iştirak halinde göçmen kaçakçılığı” suçundan 3'er yıldan 8'er yıla, tutuksuz sanıklar Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun ise “suçu bildirmeme” suçundan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.