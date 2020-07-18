Google’dan komplo teorilerine reklam boykotu

Google, corona virüsü salgınıyla ilgili komplo teorisi üreten internet sitelerine karşı harekete geçti. Bloomberg'de yer alan habere göre şirket, önümüzdeki aydan itibaren corona virüsüyle ilgili bilimsellikten uzak yayınlar yapan sitelerdeki reklamları engelleyecek.

Dünyanın en büyük arama motoru, salgınla ilgili komplo teorileri paylaşan siteleri bulmak için denetçi personelin yanı sıra otomatik denetimden de faydalanacak.

KOMPLO SİTELERİNİN REKLAM GELİRİ TAHMİNİ 19 MİLYON DOLAR

Google'ın sağlık konusunda zararlı iddialara karşı bir politikası var. Bu kapsamda salgının yarattığı kargaşadan yararlanmaya çalışan sitelerden şu ana kadar 200 milyondan fazla reklam kaldırıldı. Şirket, salgın hakkında yanlış bilgi ve komplo üreten sitelerin, bu yıl 19 milyon dolar gelir elde edeceğini açıklayan bir raporun ardından bu konuda harekete geçti.

BILL GATES RAHAT BİR NEFES ALACAK!

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, “Zararlı sağlık iddiaları ile ilgili politikamızı, hem yayıncılar hem de reklam verenler için genişletiyoruz. Bilimsellikle çelişen, sağlık krizi hakkında tehlikeli içerik üreten siteler de artık bu kapsamda olacak” denildi. Örneğin, salgının arkasında ünlü iş insanı Bill Gates'in olduğu, virüsün bir biyo-silah olduğu ya da kökeniyle ilgili komplo teorilerine yer veren internet sitelerinde artık Google kaynaklı reklamlar yer almayacak. Google'a bağlı olan Youtube, buna benzer bir kararı daha önce hayata geçirmişti.

Google içerik denetimine ilişkin aldığı kararları ABD’de diğer ülkelere nazaran daha sıkı şekilde uyguluyor. Kararın Türkiye’yi nasıl etkileyeceği merak ediliyor.