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Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç para? 25 Haziran altın fiyatları son durum

Hafta başından beri sürekli yükselişte olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Corona virüsünde iki dalga endişesi ile fiyatlarında sürekli artış gözlemlenen çeyrek altın fiyatı, 25 Haziran günü 636.70 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatlarından son durum…

08:19 -
Haberler Ekonomi
Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç para? 25 Haziran altın fiyatları son durum

Altın fiyatlarında güncel son durum merak ediliyor. Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen veya yaklaşan düğün sezonu öncesi hediye altın almak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumun ne olduğu öğrenmek istiyor. İşte 25 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 388,41

Satış: 388,55

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 632,30

Satış: 637,10

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.260,70

Satış: 1.272,60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.521,40

Satış: 2.537,40

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