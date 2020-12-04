Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün TUİK tarafından Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte doların yükselmesi, yurt içinde altın fiyatlarının da artmasına sebep oldu. Küresel piyasalardaki altın fiyatlarını gösteren ons fiyatının da yükselişi Türkiye'de altın fiyatlarını yükselten bir diğer etken oldu.

Önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının seyri ile ilgili dün sozcu.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında aşı iyimserliğinin sona erdiğini ve tekrar yükseliş hareketinin başlamasını beklediğini belirtmişti.

4 ARALIK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 751.00

Satış: 759.20

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.502.00 Lira

Satış: 1.527.60 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.004.00 Lira

Satış: 3.027.40 Lira