Taahhütlü hizmetleri aksayan tüketici ne yapacak?

Uğur ENÇ Damla GÜLER

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal sozcu.com.tr’ye corona virüsü sebebiyle ücretini ödedikleri hizmeti alamayanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koçal kimi hizmetlerin daha sonra sürdürülebileceğini söyleyerek “Olağanüstü bir dönemdeyiz. Eğer tüketicinin hizmeti bu dönemden sonra devam edecek ise herhangi bir geri ödeme alamaz. Ödediği bedel olağanüstü dönem geçtikten sonra kullanacağı hizmetler için geçerli olur. Fakat alacağı hizmet tamamıyla ortadan kalkmış ise parasını geri alabilir. Maç yayını gibi yayınlar bu durum geçtikten sonra da devam edeceği için herhangi bir ödeme almak söz konusu olmayacaktır. Bu koşullar geçtikten sonra yeniden yayınlar devam edecek çünkü” dedi.

YA PARA YA YENİ ANLAŞMA

Bazı hizmetlerde ise para iadesi yapılması gerektiğini ifade eden Koçal şu ifadeleri kullandı; “Ancak düğün salonları, yurt dışı turları gibi hizmetlerde paraların geri ödenmesi gerekiyor. Çünkü tarihler değişmiş oluyor. İnsanlar düğünü aile arasında yapmaya karar veriyor, tur tarihlerini kendine göre ayarlayamıyor. Bu durumda ya tüketici parasını alır ya da karşı taraf ile oturup yeni bir anlaşma yapar. Anlaşma olmadığı durumlarda yasal limitler çerçevesinde tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılır. Yasal limitleri aşan durumlarda ise tüketici mahkemelerine başvuru yapılıyor.”

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUDA YASAL LİMİTLER NELER?

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre; Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri yetkili olacak.

Yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görev yapacak. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirası'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri uyuşmazlığı görüşerek karara bağlayacak. Bu bedellerin üstündeki anlaşmazlıklarda ise konu mahkemeye taşınacak.

YAYINCI KURULUŞ BİR PAKET AÇIKLAYACAK

Öte yandan sozcu.com.tr’nin sektör kaynaklarından aldığı bilgilere göre yayıncı kuruluş birkaç gün içerisinde spor paketi satın alan tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için üzerinde çalıştığı bir paketi duyuracak.

AVUKATLAR NE DİYOR?

Avukat Ali Ozan Açıkalın, liglerin iptal olmadığını sadece ertelendiğini söyleyerek, “Bu durumda vatandaşın bir kaybı olmayacak. Haklı fesih durumu şu an tartışılır durumda. Bu bir mücbir (Önüne geçilmesi elde olmayan, istem dışı olan durum) sebeptir. Kuruluşlar şu an vatandaşa, ‘size bu hizmeti vermeyeceğiz’ demiyor. Erteliyoruz diyor. Vatandaşlar bu durum ortadan kalktığında haklarına kavuşacaktır” dedi.

“ŞU AN HAK YENİP YENMEDİĞİ BİLE BELİRSİZ”

Avukat Özen Erdoğan ise, şu an olağanüstü bir durumdan bahsedildiğini belirterek, “Şu an yapılanlar mücbir sebeptir. Kuruluştan, ‘biz artık hizmet vermiyoruz’ açıklaması gelene kadar fesih yapılamaz. Sözleşme fesih edilip dava açıldığında da karşı taraf, ‘Ben bu durum geçince hizmetimi verecektim’ derse dava kaybedilir. O yüzden fesih geçerli olmaz. Şu an daha vatandaşın hakkının yenip yenmediği bile belirsiz” dedi.

“TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURABİLİRLER”

Avukat Dilara Sevimli ise, aboneleri öncelikle sözleşmelerini incelemesi ve ona göre hareket etmeleri konusunda uyardı. Sözleşmede özel hükümler bulunabileceğini belirten Sevimli, “Hizmet sağlayıcı eğer bu durumdan ücret talep ediyorsa vatandaşlar tüketici hakem heyetine başvurabilir” dedi.