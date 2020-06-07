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İlaçta İngiliz AstraZeneca ile ABD’li Gilead birleşebilir

140 milyar dolarlık piyasa değeriyle İngiltere'nin en büyük ilaç şirketi AstraZeneca'nın, birleşme için 96 milyar dolar değerindeki ABD'li Gilead'ın kapısını çaldığı öne sürüldü. Birleşme olursa, ilaç sektöründe tarihin en büyük birleşmesi olacak. Corona virüsüne karşı AstraZeneca aşı üretimine başlarken, Gilead de ilaç geliştirdi.

Sozcu.com.tr
13:39 -
Haberler Ekonomi
İlaçta İngiliz AstraZeneca ile ABD’li Gilead birleşebilir

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden İngiliz AstraZeneca ile ABD’li Gilead Sciences’ın birleşebileceği iddia edildi.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, piyasa değeri 140 milyar dolar olan AstraZeneca, olası birleşme için 96 milyar dolar değerindeki Gilead’in geçen ay kapısını çaldı. Birleşme olursa, ilaç sektöründe tarihin en büyük birleşmesi gerçekleşecek.

Resmi görüşmelerin henüz başlamadığı, Gilead’ın konuyu danışmalarla görüştüğü aktarıldı. Bazı kaynaklar, Gilead’ın birleşme yerine işbirliği anlaşmalarından yana olduğunu öne sürdü.

ASTRAZENECA AŞI ÜRETİMİNE BAŞLADI

Piyasa değeri açısından İngiltere’nin en büyük ilaç şirketi olan AstraZeneca, Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla geliştirilen corona virüsü aşısının üretimine başlandığını önceki gün duyurmuştu.

Henüz aşının tamamen başarılı olduğunun kanıtlanmamasına rağmen geliştirme sürecinin devam ettiğini duyuran şirketin CEO'su Pascal Soriot, BBC'ye açıklamalarda bulunarak, “Eğer şu an dozları üretmeye başlamazsak aşının etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek talebe karşılık veremeyiz” demişti.

Gilead da, geliştirdiği remdesivir adlı ilaç için ABD’de corona virüsü hastalarında kullanım için resmi onay aldı ancak ilacın etkinliği konusunda çelişkili raporlar yayımlanmıştı.

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Son güncelleme: 13:41 07.06.2020
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