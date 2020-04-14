IMF’den Türkiye için yüzde 5 küçülme tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF), “küresel ekonomik görünüm” raporunu açıkladı. Krizin adını “Büyük Karantina” olarak koyan IMF, 2019’da yüzde 2,9 büyüyen küresel ekonominin 2020’de corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 3 küçüleceği tahminini paylaştı.

Rapordan satır başları şöyle:

AVRUPA VE ABD’DE DEV KÜÇÜLME

– 2020’de yüzde 0,9 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 5 küçülmesi bekleniyor. 2019’da ortalama yüzde 13,7 olan işsizlik oranının da 2020’de yüzde 17,2’ye sıçrayacağı tahmin ediliyor. Tüketici enflasyonu tahmini ise yıl ortalaması olarak yüzde 12 düzeyinde. 2021 için tahmin ise ekonominin yüzde 5 büyüyeceği yönünde.

– 2019’da yüzde 1,7 büyüyen gelişmiş ekonomilerin 2020’de yüzde 6,1 küçülmesi bekleniyor. 2021’de ise yüzde 4,5 büyüme tahminine yer veriliyor.

– 2019’da yüzde 3,7 büyüyen gelişen ekonomilerin, 2020’de yüzde 1 küçülmesi, 2021’de yüzde 6,6 büyümesi öngörülüyor.

– 2020’de büyümenin ABD’de yüzde -5,9, Almanya’da yüzde -7, Fransa’da yüzde -7,2, İtalya’da yüzde -9,1, İspanya’da yüzde -8, Japonya’da yüzde -5,2, İngiltere’de yüzde -6,5 olması bekleniyor.

– Salgının ortaya çıktığı Çin’de ise geçen yıl yüzde 6,1 olan büyümenin, bu yıl yüzde 1,2’ye düşeceği tahmin ediliyor.

– Rusya için tahmin ise yüzde 5 küçülme yönünde.

– Avrupa’da Yunanistan için yüzde 10, San Marino için yüzde 12 küçülme öngörülüyor.

BÜYÜK BUHRAN SONRASI EN CİDDİ KÜÇÜLME

IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, “Büyük Karantina” adını verdikleri 2020 krizinde Büyük Buhran sonrası en yüksek küçülmeyi beklediklerini dile getirdi.

IMF, corona virüsü salgını nedeniyle 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini seferber edeceğini açıklamıştı. Kuruma, 90’ı aşkın ülke finansal destek başvurusunda bulundu.