İngiltere esnafı da bankalardan şikayetçi

İngiltere'de küçük ve orta büyüklükte işletme sahipleri hükümetin kredi ve yardım paketlerine erişmekte zorlanıyorlar.

Bloomberg'e konuşan Adam Sopher isimli bir patlamış mısır üreticisi kredi için bankaya gittiğinde kendisinden teminat istediklerini söyledi.

İngiltere Hazine Bakanlığı krediye erişim koşullarını esnettiğini ve teminat gerekmeyeceğini açıklamasına rağmen bankaların bu tutumu tepki çekiyor. Türkiye’de de vatandaşlar kamu bankalarından kredi alırken zorlandıklarını kendilerinden fazla evrak istendiğini söylüyor veya kredi limitlerinin yetersiz kaldığından şikayet ediyor.

YÜZDE 9’UNUN BAŞVURUSU REDDEDİLİYOR

İngiltere Ticaret Odası'nın (BCC) bugün açıkladığı bir araştırmaya göre 701 küçük işletmeden sadece yüzde 2'si hükümet yardımlarından faydalanabildiğini söylüyor. Ankete katılanların yüzde 9'u ise yardım için başvurduklarını fakat başvurularının kabul edilmediğini bildiriyor.

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KÜÇÜK İŞLETMELERİN BÜYÜK RİSKİ

Resmi rakamlara göre İngiltere'de 6 milyon küçük işletme bulunuyor. Küçük İşletmeler Federasyonu (FSB) rakamlarına göre küçük işletmelerde çalışan her 5 işçiden 3'ünün işi tehlikede.

İngiltere ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 35 daralması bekleniyor. BCC Direktörü Adam Marshall, “Sektörler zor zamanlardan geçiyor, destek planındaki paraların akmaya başlaması gerek” açıklamasında bulundu. İngiltere Hazine Bakanlığı konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.