İşten çıkarma yasağının arkasında iki kritik ayrıntı

Uğur ENÇ / Kocaeli Halil ATAŞ / Bursa

AKP'li milletvekilleri tarafından hazırlana torba yasa taslağına göre işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. İşçilere yalnızca günlük 39 lira ücretsiz izin ödeneği verilecek. Nakit destekli ücretsiz izin olarak bilinen uygulamanın bir yıl daha uzatılabilecek olmasıyla ilgili Türkiye'nin sanayi başkenti Kocaeli'den ve Bursa'dan sert tepki geldi. Kocaeli'de iki büyük konfederasyonun bölge temsilcileri yasa tasarısına karşı olduklarını ifade etti. Türk-İş Bursa 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, amacın işsizlik rakamlarını kontrol altına almak olduğunu söyledi.

İŞ GÜVENCESİ OLMALI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Kocaeli Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız, “1 Mayıs basın açıklamamızda biz ülkeyi idare edenlere, şimdi sosyal devleti inşa etme zamanı diye bir açıklamada bulunmuştuk. Bugünkü yasa teklifi sosyal devlet ilkelerinden bir sapmayı gösteriyor. İşten çıkarmaların 2021 Haziran ayına kadar ertelenebilecek olması bir makyaj. Bizim beklentimiz kamuya verilen güvencenin özel sektöre de verilmesi ve kanunun 25. Maddesindeki kusurlar işlenmedikçe iş güvencesi olması. İşçilerin patronun isteğine göre işten çıkarılmaması.” dedi.

CORONA VİRÜSÜ FIRSAT OLARAK KULLANILDI

Corona virüsünün bir fırsat olarak kullanıldığını belirten Yıldız, “Bir diğer konu ise ücretsiz izin. Bu konunun yasalarımıza girmiş olması da corona virüsü sürecinde bir fırsatmış gibi kullanıldı. Bizim yasalarımız işçinin talebi doğrultusunda alınabilen bir haktı. Ama ne yazık ki biz corona virüsü süreci içerisinde ücretsiz izni işverenlere kullanabilecekleri bir imkan olarak sunmuş olduk. Bu bizim penceremizden kabul edilebilir değil. Ücretsiz izne tabi tutulan işçiye ödenen ücret işsizlik fonundan ödenecek. Günlük 39 lira ücretsiz izin parası ödeniyor. İnsanca yaşam koşullarını sağlayacak bir rakam değil bu. İşte bu sosyal devlet olma anlayışından uzak bir anlayışla hareket edildiğinin en bariz örneği.” ifadelerini kullandı.

EN AZ 2 BİN 400 LİRA OLMALI

Ücretsiz izin ödeneğinin de yetersiz olduğunu söyleyen Yıldız açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Asgari ücret ne kadar yetersiz olsa da bir gerçek önümüzde. 2 bin 400 liranın 1.177 lirası yeter diyorsunuz siz ücretsiz izne tabi tutulan insanlara. Bu birbiriyle çelişen kanunların ortaya çıkardığı bir durum. En az 2020 için belirlenen 2 bin 400 liralık asgari ücret tutarında ödeme yapılması gerekiyor ücretsiz izne çıkarılan işçilere. Ücretsiz izin de olsa, kısa çalışma da olsa yapılacak kanunların odağına insanı almak zorundayız. Bu haliyle mevcut düzenlemeler, yasal değişiklikler insanı odak almıyor. Bu haliyle bu yasal değişiklikler kabul edilemez.”

DAHA AZ ÖDEME YAPMAK İÇİN…

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, “Biz bu düzenlemeye en başından beri karşıyız. Şimdi bu emek karşıtı ücretsiz izin düzenlemesini uzatmak için teklifi meclise getiriyorlar. Bu yasal düzenlemeler işçileri ücretsiz izne mahkum ediyor. Ücretsiz izin uygulamasını meşrulaştırılmak ve sürekli kılmak istiyorlar. Hükümet İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işçiye daha az ödeme yapmak için yeni bir yol icat etti ve bu yolu kalıcı kılmak istiyor. İşsizlik Sigortası Fonu'nu işçiler ödememek için her yolu deniyorlar. Böylece ücretsiz izne çıkarılan işçilere normal şartlarda hak edecekleri işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden çok daha düşük ödeme yapıyorlar.” dedi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DEVREDEN ÇIKTI

İşçilerin 1.177 lira ile geçinmek zorunda bırakıldığını ifade eden Küçük, “Corona virüsü sürecinde işçilere ücretsiz izin ödeneği adı altında günlük 39 lira ödeme yapıldı. Bu insanlık mıdır? 1.177 lirayla geçinmek zorunda bırakıldı işçiler. Kısa çalışma ödeneği uygulanmadı pek çok fabrikada. Hemen her patron ücretsiz izni tercih etti. Şimdi hayat normale dönüyor. Corona virüsünde normalleşme süreci yaşanıyor. Ancak buna rağmen işçilerin hayatını normale döndürmek istemiyorlar. İşçilerin emeğini gasp etmek için insanlık dışı ücretsiz izin uygulamasını uzatıyorlar. İşsizlik ödeneğini, kısa çalışma ödeneğini devreden çıkaran, işçileri sadece 1.177 lira geçinmek zorunda bırakan ücretsiz izin uygulamasını kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BU İŞVERENE İSTEDİĞİN GİBİ ÇALIŞABİLİRSİN DEMEKTİR”

Türk-İş Bursa 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer de karara tepki göstererek şöyle konuştu:

“Türkiye’de Nisan ayı itibarıyla 13 milyon 800 binden fazla 4A’lı zorunlu çalışan var. Bu sayı aralık ayında 14 milyon 200 bin idi. Eğer bu uzamaz ise SGK ekim ayı bildirgesinde çalışan sayısını 13 milyon olarak görürüz çünkü bu sayı düşer. Ücretsiz izin uygulamasını uzatmak istiyorlar çünkü bu sayıyı düşürmemeye, işsizliği artırmamak için çalışıyorlar.

13.2 olan işsizlik oranını daha yeni 12. 8 olarak açıkladılar. Uzatılmak istenen bu uygulama işverenin bütün sorumluluklarını askıya almaktır. İşveren çalışanına 10 gün git gelme diyor. O 10 günün karşılığı olan 39-40 TL’yi de devlet onun hesabına yatırıyor. Yarın yıllık izin hak edişlerinde ve artı kıdem tazminatı hesaplamasında bu işçiden eksiltilecek, düşürülecek. Uzatılmak istenen ücretsiz izin uygulamasında işverene şu denmek isteniyor, ‘Sen artık temmuz 2021’e kadar istediğin gibi çalışabilirsin. İstediğine gel çalış de, parasını öde, istediğini gönder ben de 40’TL’ vereyim’.

ÖZCAN: ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM

Sözcü gazetesi sosyal güvenlik yazarı Sezgin Özcan da konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İşten çıkarma yasağı süresinin uzatılmasına bağlı olarak nakdi ücret desteği ödeme süresinin de otomatikman uzamış olacağını söylen Özcan, “İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlara, Cumhurbaşkanınca belirlenecek süreler içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre için günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği ödemesi yapılmaya devam edilecek.” dedi.