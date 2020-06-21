Kearns’in intiharı, Robinhood’u harekete geçirdi

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexander Kearns, Robinhood isimli şirketin internet sitesinde hesap açıp borsada işlem yapmaya başlamıştı. Kearns, 12 Haziran günü hesabında -730 bin 136 dolarlık bakiyeyi görünce, borçlandığını zannetmiş ve trenin önüne atlayarak intihar etmişti. Ancak gerçek sonradan anlaşılmış, bakiyenin aslında eldeki hisselerin değeri hesaplanmadan gösterildiği belirlenmişti.

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DAHA DETAYLI BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Business Insider'da yer alan habere göre, Kearns'in intiharı sonrası internet sitesi ve uygulamasındaki arayüzün karışıklığı nedeniyle eleştirilen Robinhood, harekete geçti.

Şirket, kullanıcıların yaptıkları işlemler konusunda daha detaylı bilgilendirilmesi, müşterilere gönderilen uygulama içi mesajların ve maillerin iyileştirilmesi gibi konular üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Kullanıcıların ‘erken seçim atamalarının mekaniğini' anlamaları için, uygulamanın geçmiş sayfasına yeni ayrıntılar eklenecek ve Kearns'in ölümüne neden olduğu iddia edilen arayüz karmaşıklığı ve hataları giderilecek.

‘DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI ZAMAN ALACAK'

Şirketin kurucuları ve CEO'ları Baiju Bahat ile Vlad Tene yaptıkları açıklamada, “Müşterilerimizin daha sofistike opsiyon ticaretlerini anlamaları için eğitim almalarını sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Robinhood, değişikliklerin yapılmasının biraz zaman alacağının altını çizdi. Şirket ayrıca Amerikan İntihar Önleme Vakfı'na bağış yaptı.

Şirket, 8 milyar dolarlık değere ulaştı ve son yılların en iyi finanse edilen, en çok kullanılan finansal teknoloji girişimlerinden biri haline geldi. Robinhood'un 13 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

'12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SPOR ARABA VERMEK GİBİ!'



Ancak şirket, borsa ve kaldıraçlı işlemler hakkında bilgisi olmayan kullanıcılara işlem imkanı verdiği için eleştiriliyordu. Finansal eğitim firması ReisUP'ın kurucusu Tara Falcone, geçtiğimiz sene bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu durumu, 12 yaşındaki bir çocuğa spor arabanın anahtarlarını vermeye benzetiyorum” demişti.

İntihar eden Alexander Kearns de bıraktığı intihar notunda, işlemleriyle ilgili olarak, “Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yoktu” demişti.