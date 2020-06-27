Kısa çalışma ödemesi ne zaman? Kısa çalışma ödemesi öne mi alındı?

Kısa çalışma ödemeleri yapılan açıklamayla öne alındı. 5 Temmuz'da tamamlanması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erkene çekildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİNİN YATMA TARİHLERİ

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.