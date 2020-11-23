Ortalama maaş zammı yüzde 17 olacak

Uluslararası danışmanlık şirketlerinin Türkiye'de yaptığı bir araştırma, pandeminin yol açtığı sıkıntılara rağmen özel sektör firmalarının yeni yılda çalışanlarına ortalama yüzde 17 oranında zam yapacağını ortaya koydu. Araştırma ayrıca, pandemi sonrası bir çok şirketin çalışanlarına evden çalışma seçeneği sunmayı planladığını da gösterdi.

İŞTEN ATMA SON ÇARE

Dünya genelinde 33 ülkede faaliyet gösteren Endeavor Derneği ile uluslararası danışmanlık şirketi Talentmelon'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu yayımlandı. Türkiye'nin önde gelen 46 şirketi ile 3 binin üzerindeki çalışandan alınan veriler üzerinden yapılan araştırma girişimci şirketlerin çoğunun zam hazırlığı yaptığını ortaya koydu.

Raporun sonuçlarına göre, pandeminin yarattığı olumsuz etkilere rağmen şirketler 2021'de çalışanlarına yatırım yapmayı sürdürecek. Katılımcı şirketlerin yüzde 92'si 2021 için maaş artışı planlarken, zam yapacak şirketlerin de yüzde 86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış hedefliyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin, önümüzdeki yıl çalışanlarına ortalama yüzde 17 oranında zam yapacakları da belirlendi. Şirketler, çalışanlarını işten çıkarma ya da maaşlarını düşürme seçeneğini ‘son çare' olarak düşünüyor. İşten çıkarmak zorunda kalan şirketlerin ise kritik olmayan pozisyonlardaki çalışanlarının işine son verdiği belirtildi.