Ötelenmiş kredi hesaplama tablosu

Kredi borçlarının üç ay öteleneceğinin açıklanmasının ardından vatandaş hangi kanallardan bankalara başvurabileceğini merak ediyor. Kimi banka cep şubesi üzerinden başvuruları almaya başladı kimi de önümüzdeki hafta başvuru şartlarını açıklayacak.

Kamu bankaları henüz vatandaşın borcunu ötelemek için nasıl bir yol izleyeceği hakkında kapsamlı bir açıklama yapmadı.

Özel bir bankanın internet sitesine koyduğu ödeme planına göre 24 Kasım 2019 tarihinde aylık yüzde 1 faiz oranı ile 12 ay vadede 10 bin TL kredi çekmiş olan biri corona öncesinde 10 bin 797 TL geri ödeme yapıyordu.

Bugün ise mart, nisan ve mayıs taksitlerinin ötelenmiş hali ile toplam ödeme 11 bin 55 TL'ye çıktı. Yani üç ay taksit ötelemenin tüketiciye masrafı 258 TL olacak.

Tüketiciye bu masraf aylık taksitlere 32 TL ek getirerek yansıtılacak. Banka gelecek ek masrafların faiz, vergi ve fon tutarı yüzünden kaynaklandığını belirtiyor.