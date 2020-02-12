Parazit filminin bambaşka bir yönü ortaya çıktı

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun imzasını taşıyan ve Oscar’da “en iyi film film” ödülünü olan ‘Parazit' (Parasite) filmi, yatırımcılarına da yüksek getiri sağladı.

Bloomberg’in aktardığına göre, Parazit filmine yaklaşık 500 bin dolarlık yatırım yapan ve Seul merkezli Ryukyung PSG Asset Management şirketi tarafından yönetilen 2,6 milyon dolarlık küçük yatırım fonu, Güney Kore filmlerine yaptığı yatırımlardan yüzde 72.1’lik getiri sağladı.

Sadece Güney Koreli CJ Group tarafından dağıtılan sinema filmlerine yatırım yapan söz konusu fonun, “Extreme job” ve “Exit” isimli diğer Güney Kore filmlerinden de yüksek getiri sağladığı belirtildi.

“En iyi film” ödülünü alan ilk “İngilizce olmayan film” olarak tarihe geçen Parazit, 11 milyon dolar maliyetle çekilmiş ancak 165 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Ödülün ardından filmin gelirinin daha da artması bekleniyor.

ALTERNATİF YATIRIM ALANI: FİLMLER

Bloomberg, küresel faiz oranlarının düşüşüyle yatırımcıların alternatif yatırımlara yöneldiğine, Parazit filmine yatırım yapan fonun da bunun bir örneği olduğuna dikkat çekti.

Samsung Securities şirketinden analist Andy Kim, Parazit filminin başarısının diğer fonları da bu alana çekebileceğine işaret etti.

Fon şirketi dışında, bu hafta borsada Parazit filminin yapımcısı Barunson Entertainment & Arts şirketinin hisseleri yüzde 90, filmin ana yatırımcısı CJ ENM’nin hisseleri yüzde 4,5 oranında değer kazandı.

Filmde ürünleri yer alan noodle şirketi NongShim’in hisselerinde bu haftaki yükseliş de yüzde 11’i buldu.