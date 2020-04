Ramazanda gıda ürünlerinde fiyat artışı bekleniyor mu?

Türkiye corona salgınının gölgesinde ramazan ayına hazırlanıyor. Peki etkisi hayatın her alanında hissedilen salgın, ramazan ayında bir gıda problemi yaşanmasına neden olur mu? Kırmızı et, beyaz et ve yumurtada sektör temsilciler herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmayacağı görüşünde. Bu süreçte fiyatlara da bir zam beklenmiyor. Corona salgınının başlaması ile kolonya, maske ve dezenfektan gibi ürünlerde fiyatları iki katına çıkaran fırsatçılar gıda da aynısını yapamayacak. Çünkü üreticiler fiyatlarında herhangi bir artış yapmayacak.

BEYAZ ET

Kanatlı Et Üreticileri Birliği Genel Koordinatörü Ahmet İncika beyaz konusunda sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Şu an için sektörde bir sıkıntı olmadığını söyleyen İncika, “Üretimimize tam gaz devam ediyoruz. Aksine son dönemde bir artış yaşandı. Fiyatlarda da bir zam olacağını zannetmiyorum.” dedi.

Stoklarda yeterince tavuk olduğunu söyleyen İncika, “Corona virüsü ile ilgili de güzel gelişmeler olursa sektörde olumsuz bir gelişme beklemiyorum. Sektör iyiye gidiyor, önü açık. Ramazan ayında da fiyatlarda bir artış beklemiyoruz. Firmalardan aldığımız bilgi herhangi bir sıkıntının olmadığı yönünde.” açıklamasında bulundu.

KIRMIZI ET

Kırmızı et hakkında Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Kırmızı ette herhangi bir sıkıntı yaşanmasını beklemediklerini söyleyen Yalçındağ, “Zaten şu anda perakende satışı yapan yerler faaliyette. Bu da üretimin tamamını kullanmıyor. Yani arz sıkıntımız yok. Ramazan ayında fiyatlarda da bir artış olacağını zannetmiyorum. Meslektaşlar olarak işimizi devam ettiriyoruz. Vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak konusunda bir sıkıntı yaşamayacağız.” dedi.

YUMURTA

En çok kullanılan gıda ürünlerinden olan yumurta ile ilgili de Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Üretimde ve ürünlerin vatandaşlara ulaşımında herhangi bir aksaklık beklemediğini söyleyen İbrahim Afyon, “Corona virüsünden dolayı ihracat düştü. Bizim ihracat için ayırdığımız yumurtalar da iç piyasaya girdi. Bu nedenle şu anda ürünümüz maliyetin altında. Market kısmında bir zam olursa tabi bunu öngöremeyiz. Ancak üretim kısmında bir fiyat artışı olmayacak. Çıkarsa eğer maliyetine çıkar. Şu anda yumurtanın maliyeti 38 kuruş. Ambalaj masrafı, aracının kârı derken marketlerde bu rakam 55 kuruşa kadar yükselebiliyor.” ifadelerini kullandı.



AKYÜZ: ŞU AN İÇİN SORUN YOK



Öte yandan Reuters’a bilgi veren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkan Vekili Rint Akyüz de, “Salgının ne kadar süreceği konusunda önümüzü göremiyoruz, dolayısıyla ileriye dönük projeksiyonlarla ilgili soru işaretlerimiz var. Ancak şu an itibarıyla bir sorun yok.” dedi.