Salgın sırasında yapılan ihalede 1,8 milyar dolarlık geçiş garantisi verildi

Döviz cinsinden geçiş garantili ihaleler corona virüsü salgını sırasında da devam ediyor. Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğur Emek, 26 Mart’ta yap işlet devret (YİD) yöntemiyle yapılan Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinde işletme süresince verilen trafik/gelir garantisinin bugünkü tutarının 1,8 milyar dolar (11,8 milyar TL) olduğunu hesapladı.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri konusunda çalışmalarıyla bilinen ve Başkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı da olan Prof. Emek, blogunda yayımladığı yazısı şöyle:

“Aydın-Denizli otoyolunun ihalesi 26 Mart 2020 tarihinde Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle gerçekleştirildi. Otoyol, İzmir-Antalya arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak projenin ikinci kesimidir. İlk kesim hizmete açık olan İzmir-Aydın Otoyolu, ikinci ve üçüncü kesimler de sırasıyla Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya oto yollarıdır.

Büyük ihtimalle YİD yöntemiyle gerçekleştirilecek ikinci ve üçüncü kesimlerin ihalesi ileri bir tarihte yapılacaktır.

Kolayca tahmin edeceğiniz üzere, diğer ulaştırma YİD projelerinde olduğu gibi Aydın-Denizli otoyolunda da trafik garantisi verilmektedir.

Öncelikle otoyol hakkında teknik bilgi vereceğim ve sonrasında da ihaleye kazanan firmaya verilen trafik/gelir garantisinin toplam tutarını hesaplayacağım.

Otoyol projesinin teknik özellikleri:

İhaleyi Powerchina International Group Ltd.Şti., Powerchina Road Bridge Group Co Ltd. şti. ve Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi kazandı.

YATIRIM BEDELİ 5,3 MİLYAR TL

Otoyol 154 km. uzunluğundadır ve yatırım bedeli 5,3 milyar TL veya ihale günü geçerli kurdan 820 milyon dolardır.

Otoyolda 2 kesim halinde trafik garantisi verilmiştir.

Bunlar; Aydın-Kuyucak Kesimi için günlük 35.000 otomobil; Kuyucak-Denizli Kesimi için günlük 32.000 otomobildir.

Geçiş ücretleri otomobil bazında km başına 5 eurocent/5,47dolarcent olarak ücretlendirilecektir. Yapım süresi 3 yıl ve işletme süresi ise 17 yıl 9 ay ve 18 gündür.

Bu bilgilerle işletme süresi boyunca verilen garantinin bugünkü değerini kolayca hesaplayabiliriz.

33 BİN 500 ARAÇLIK GARANTİ

Trafik/gelir garantisinin tutarı:

Yukarıda da belirttiğim gibi trafik garantisi iki kesim halinde verilmektedir. Ancak, alt kesimlerin uzunluklarına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, iki alt kesimdeki trafik garantisinin ortalamasını (33.500 otomobil/gün) alacağım ve garanti tutarını otoyolun bütünü (154 km) için hesaplayacağım.

Otoyolu boydan boya geçen bir otomobil 8,43 dolar (54,4 TL) ve 33.500 otomobil de 282.244 dolar ödeyecektir.

Bu durumda, işletme süresince verilen trafik/gelir garantisinin bugünkü tutarı ise 1,8 milyar dolar ya da 11,8 milyar TL'dir.

Bu trafik garantisi, diğer ulaştırma YİD projelerinde olduğu gibi proje kredisinin sağlandığı para cinsinin ait olduğu ülkedeki enflasyona göre her yıl güncellenecektir.

Ayrıca, Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyolları da YİD yöntemiyle yapılır ve trafik/gelir garantisi de verilirse İzmir-Antalya yolunda verilen garantilerin tutarı daha da artacaktır.”