Salgının gelişen ülkelere faturası ağır olacak

Gelişmekte olan ülkelerle ilgili çalışmalarıyla tanınan Harvard Üniversitesi profesörü Carmen Reinhart, önceki gün Dünya Bankası'na Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist olarak atandı.

15 Haziran'da görevine başlayacak olan Reinhart, Bloomberg'e verdiği ilk röportajında corona virüsü salgını nedeniyle yoksulluk ve sermaye çıkışlarındaki sıçramanın yanı sıra emtia fiyatlarındaki düşüş de dahil olmak üzere, gelişmekte olan birçok ekonominin ciddi stresle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Salgının gelişmekte olan ülkelerdeki etkisinin çok daha derin olacağını vurgulayan Reinhart, “Türkiye, Güney Afrika ve Nijerya kötüye gidiyor. Ekvador ve Arjantin zaten borçlarını ödeyemedikleri için temerrüde düştü.

Bunların hepsi büyük gelişmekte olan ülkeler. Salgının bu ülkelere maliyeti çok daha ağır olacak” dedi.

ÇİN KREDİ VERSİN

Reinhart, son zamanlarda Modern İpek Yolu Projesi'yle altyapı projelerine kredi sağlayan Çin'i de gelişmekte olan ülkelerin borçlarını hafifletmeleri için destek olmaya çağırdı.

Reinhart, “Dünyadaki en büyük resmi kreditör açık ara Çin'dir. Eğer Çin borç sağlama konusunda tam olarak yetkilendirilmezse, G20 girişiminin desteği ya daha kısıtlı olacaktır ya da hiç. Eğer tasarruflar Çin'e borçları geri ödemek için kullanılacaksa bu bir trajedi olacaktır” diye konuştu.

11 yaşında ABD'ye göç etti

1955 Küba doğumlu olan ve 11 yaşında ailesiyle birlikte ABD'ye göç eden Carmen Reinhart, uluslararası finansal sistem ve borç krizleri konusunda uzman.

Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Reinhart, Uluslararası Para Fonu ve ABD Merkez Bankası'nda danışmanlık görevlerinde de bulunmuştu.

Çalışmaları ve yayınlarıyla adını “dünyayı en çok etkileyen ekonomistler” arasına yazdırmayı başaran Reinhart'ın birçok ödülü de bulunuyor.

Devlet borcu krizi kapıda

Economist Intelligence Unit son yayınladığı raporda, küresel ekonomi için “oyun değiştirici” olarak tanımladığı corona virüsü salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarının büyüme açısından kayıp yıllar olacağını belirtti.

Salgının ekonomik kayıpların yanı sıra devletlerin borç krizine de neden olacağı vurgulanan raporda, “Birçok gelişmiş ülkede azalan üretim nedeniyle kamu harcamaları arttı. Sonuç olarak kamu borcu seviyeleri bu yıl keskin şekilde artacak.

En güvenilir iktidarlar için bile kamu borcu en önemli sorun haline gelecek” denildi. Birçok zengin ülkenin kendisini bir borç krizinin içinde bulacağı belirtilen raporda, “Bu ülkeler mecburen kemer sıkmak zorunda kalacak ama tasarruf sermayeyi emer” sözlerine yer verildi.

Birçok gelişmekte olan ülkenin bu krizden çok daha borçlu olarak çıkacağına da dikkat çekilen raporda, “Çünkü aldıkları finansal yardımların faizleri de bilançolara eklenecek. Dolayısıyla dünya yeni bir borç ve borç yapılandırma furyasıyla karşı karşıya kalacak” ifadelerine yer verildi.