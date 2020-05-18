Macron ve Merkel’den 500 milyar euroluk ekonomi planı

Corona virüsü salgını nedeni ile ekonomisi durma noktasına gelen Avrupa Birliği'nde (AB) liderler krizi atlatmanın yollarını arıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün video konferans yolu ile görüşme gerçekleştirdi.

500 MİLYAR EUROLUK BÜTÇE

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Liderler, basın toplantısında yaptıkları açıklamada AB ekonomisini canlandırmak amacı ile 500 milyar euroluk ekonomi paketini AB üyesi ülkelerin onayına sunacaklarını aktardılar.

ÜLKELER ARASINDA DAĞITILACAK

Liderler, AB üyesi ülkelerin ekonomi paketine onay vermesi halinde AB içerisindeki büyümeyi güçlendirmek ve rekabeti arttırmak istediklerini açıkladılar. Macron ve Merkel, ekonomi paketi ile inovasyon, araştırma, dijitalleşme ve ekoloji alanlarına yatırım yapmak istediklerini dile getirdiler. Liderler, ekonomi paketinin ihtiyacı olan AB ülkeleri arasında dağıtılacağını ifade ettiler.

Merkel, ekonomi paketi hakkında “Amaç, Avrupa’nın bu krizden daha güçlü, daha uyumlu ve dayanışma içinde çıkmasıdır” ifadelerini kullanırken, “Avrupa şimdi birlikte durmalı” dedi. İHA